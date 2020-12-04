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美中或陷入大國衝突悲劇　哈佛教授：台灣是定時炸彈

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▲▼中美對抗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美對抗愈演愈烈。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠疫情打亂全球經濟，美、中兩大強權的角力未曾停歇。台灣夾在其中，重要程度與日俱增。過去幾年論述美中會否走向大國衝突「修昔底德陷阱」（指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然來回應這種威脅，這樣戰爭變得不可避免）的哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）3日指出，台灣是美中陷入大國衝突悲劇的定時炸彈之一。

據《中評社》報導，艾利森當天出席華府智庫「中美研究中心」（ICAS）舉辦的「美國大選後的中美關係前景」在線年會，探討美中未來如何處理關係時，一再提到台灣問題。

他認為，美中正鎖定於典型的修昔底德對手關係的勢頭之中，似乎正加快滑向大國衝突。他表示，結構性的現實已經是這樣，關鍵還在於他們如何演化，並無決定結果的「鐵律」，大國衝突並非不可避免。

艾利森說，除非美中能夠發現方式，尋求某種新型大國關係的合作，否則第三方事件，比如台灣或朝鮮有可能將兩個大國拖入災難性的戰爭，「好消息在於，拜登理解不僅核瘋狂會導致互相保證摧毀，氣候瘋狂也會導致互相保證摧毀。因此兩國應當尋求合作，儘管這個過程不容易、不舒服。」

最後，他也表示，台灣就是這個定時炸彈的候選者之一，它可能導致大國的悲劇性衝突，重演1914年那種悲劇故事。

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