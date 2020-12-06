孤島斷糧！東北季風強蘭嶼連續停航9天　海巡協助運物資紓困

▲第十五海巡隊評估海象許可，6日上午協助運補物資。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

受到東北季風影響，台東至蘭嶼的海上交通已連續停航9天，出現孤島斷糧危機，連帶蘭嶼地區五所國中小營養午餐食材也將用罄，縣長饒慶鈴日前緊急尋求中央單位疏運協助，經海巡單位評估6日上午海象趨緩暫時可開航，縣府昨日晚間緊急採購物資，6日上午由海巡艦艇運往蘭嶼，饒慶鈴也特別到富岡漁港了解裝卸狀況，並登艇感謝。另外，綠島地區疏運問題，經謝賢裕鄉長向縣府請求協助及協調客輪業者後，也將於今日下午開船載運鄉親與遊客。

▲台東縣府緊急採購生活物資運往蘭嶼。

因天候海象狀況不佳，蘭嶼地區客貨運及航空交通已中斷多日，縣府教育處回報台東縣蘭嶼地區五所國中小營養午餐食材即將用罄，預估只能撐至7日，星期一，另外，蘭嶼地區民生物資缺乏，當地急向縣府尋求幫助，縣長饒慶鈴4日特別指示王志輝副縣長拜會台東縣後備指揮部，會談民生物資疏運事宜，希望協調各種疏運方式，協助解決此次危機。

饒慶鈴另親自協調海巡署第十五海巡隊，希望在海象狀況許可下協助蘭嶼物資載運，經海巡隊評估海象後決定6日一早暫時可開航。

▲補給蘭嶼地區五所國中小營養午餐食材。

饒慶鈴5日晚間指示緊急動員採購民生物資，並啟動「備災民生物資儲備供應合約」向開口契約廠商緊急採購約10萬元物資，包含米、麵食、各類罐頭、口糧、防疫口罩，女性用品及嬰幼兒用品等；另教育處也緊急採購瓦斯及學生營養午餐食材，以解決學校營養午餐即將斷炊之急；同時依照在地黃碧妺議員、蘭嶼鄉公所的需求，緊急運送長者或相關急需物資。

6日上午8點10分饒慶鈴親自至富岡碼頭，關心紓困物資裝船運送狀況，並感謝海巡人員辛勞。

▲▼饒慶鈴親抵碼頭裝運現場協助搬運物資，並慰勉感謝海巡人員辛勞。

饒慶鈴表示，這幾日縣府與蘭嶼地區一直保持聯繫，持續關心物資需求狀況，尤其是蘭嶼地區社會物資的添補儲存，以及蘭嶼鄉內5所國中小營養午餐食材與各項物品，非常感謝海巡弟兄視民如親的精神，在鄉親最需要的時候願意伸出援手，代表縣府向海巡弟兄獻上十二萬分的謝意，希望能夠暫時紓緩解決這次的危機。

另外，目前縣府已協調相關單位及貨輪公司，在富岡港也已備有滿載物資的貨輪，待海象轉好，即可起航運送，解決蘭嶼當地民生物資不足之困境。另外，綠島地區多日海上交通停航問題，在謝賢裕鄉長向縣府請求協助及協調客輪業者後，6日下午也將開航進行疏運。

蘭嶼椰油國小陳淑雯校長5日晚間獲知此消息時也表示，這真是一個太讓人高興的訊息，非常感謝縣長及縣府各單位居中協調物資運送，學校暫時免於斷炊之苦，也謝謝辛苦的海巡人員。

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