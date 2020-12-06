IG超難用？10年用戶曝唯一好處　臉書派：這裡才有兄控鹹酥雞姐

▲您有使用那些社交平台？（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

您習慣使用Facebook還是Instagram？一名網友說，「哼，什麼叫老人才用臉書，臉書上才有『哭哭姐』、『兄控鹹酥雞姐』、『鄰居姐』這些人增添大家生活樂趣啊！IG上哪有。」不少人則附和，「IG超級無敵難用。」

當事人近日在「爆怨2公社」臉書社團發文，引發熱烈討論。有網友發問，「誠心舉手，想知道鹽酥雞姐是蝦米」；有人回「就是一個喜歡哥哥，在哥哥床上吃鹹酥雞，被嫂嫂炮轟的女子。」還有人問「怎麼辦？我沒跟上鄰居姐的掛」；原PO回，「某個女生社團，不是爆系的。」

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▲▼不少人認為臉書比IG好用。（圖／取自免費圖庫Pixabay、Pexels）

而此文也讓人再度討論起臉書和IG的使用心得，不少人都覺得臉書比較好用，「臉書才有很多樂趣啊！只用唉居的年輕人不懂啦」、「IG超級無敵難用+1，一張放到哪都沒問題的照片，偏偏放在IG就要被裁成正方形，又很難和朋友哈拉聊天打屁」、「FB才好玩，IG真的不好玩又沒溫度。」

其他人認為，「我也不愛用IG，用不習慣，而且都顯示帳號根本不知道誰是誰，不能秀名字就好嗎」、「老人：IG難用又無聊；年輕人：FB難用沒隱私。」一名網友則說，「我IG從只是拍照軟體開始用，用了10年，進化到現在，好處就是可以發掘一些美食之外，只剩發發照片的功能，沒什麼特別的。」