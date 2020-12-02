「阿姨妳皮膚好糟糕！」她出門遇推銷　超真實反應被讚翻：真帥

▲原PO開心出門購物。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

近日陰雨綿綿，今（2日）早好不容易出太陽，就有不少人開心踏出家門、到外頭走走。一名女網友發文表示，她一看太陽出來了，便決定到市場逛逛，豈料才過沒多久，她就被一個「沒小幾歲的阿姨」叫住，並被白目地挖苦「阿姨！可是妳皮膚好糟糕啊！」讓她聽到以後超火大，立刻做出「超真實反應」。

原PO在「爆怨2公社」上發文表示，今天花蓮好不容易出太陽、沒下雨了，於是她便開心地前往附近市場晃晃。她在市場買到自己喜歡的長褲和褲子後，便抱著愉悅的心情準備去吃飯，豈料，她卻忽然被一個年紀只小她沒幾歲的人給叫住。

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原PO停下腳步後，對方就說「阿姨，妳的口罩好可愛呀！」原PO一聽到「阿姨」兩字，立刻大翻白眼，豈料對方卻絲毫未察覺她的臉色，還繼續說「阿姨，可是妳皮膚好糟糕呀！又乾燥又泛油光。」原PO此時再也聽不下去，直接怒瞪對方，並回嗆「妳才糟糕！妳全家都糟糕啦！當推銷這是什麼話術，妳才小我幾歲叫我阿姨？妳XX沒看過虎姑婆是不是？」而對方聽到這席話後，便立刻道歉、逃跑。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「戴著口罩只露出眼睛，還能知道妳皮膚好不好。回她：阿婆，我不需要」、「推銷手法跟詐騙沒兩樣」、「聽到阿姨會爆炸的」、「不長眼的白目，叫她去看眼科」、「真的叫阿姨就打槍了」、「他們真的很死纏爛打」、「真不會做生意」、「30幾年前的招數還在用」、「真帥的回應」。