一摸手超冰！她想給小費「找150就好」　外送員愣1秒回神：妳坑我

▲天氣變冷又下雨，許多人懶得出門會叫外送。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享晚上很冷時叫外送，一摸到外送員的手很冰，想說給一點小費，沒想到卻口誤，讓對方愣住回「小姐妳這是坑我吧」，她事後發文直呼「好丟臉」。沒想到此文卻勾起許多人當兵被學長拗的經歷。

當事人1日在「爆怨2公社」臉書社團發文說，抱怨自己超白癡，外送餐點費共145元，「我從外送員手中接過餐點，碰到他冰冷冷的手，就在此時，我想說雖然我也不好過，但還是多給人家一點點小費，也算是小心意。」

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原PO表示，她就拿200元給外送員，並下意識很豪邁說「你找我150就好」；講完以後，對方愣住回「小姐妳這是坑我吧！」她直呼，頓時也不知道要怎麼解釋了。

▼此文勾起許多人當兵被學長拗的回憶。（圖／資料照／記者李毓康攝）

對此，有網友笑說「原本是想說找50就好吧？」原PO回，「對」。也有人表示，「還好他沒被你引導」；原PO回「他只有愣住1秒。」

此文也勾起許多人當兵被學長拗的經歷，「就跟學長拿200跑腿買180的東西，學長還要你找100給他的道理一樣」、「當兵時學長都是這樣叫學弟買宵夜的」、「以前上兵專挑收假16~18、17~19這兩班，因為我是營門哨。學弟都是飲料整箱抱進來，雞排都是10片起跳這樣收假的。」