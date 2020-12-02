深坑臭豆腐150元！打開一看「6小塊+3片豆皮」心痛炸：怪我沒問價

▲原PO買一碗深坑臭豆腐，大嘆根本就是深深地被坑了。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我好難過……我的心，真的很痛很痛……」一名男網友日前買了一碗深坑臭豆腐，回家之後就整個人意志消沉，並在臉書《爆怨2公社》貼文，說他打開那碗臭豆腐一看，發現只有6小塊豆腐跟3片豆皮，價格就要150元，「難道是我人品出了問題？抑或是我看錯招牌？他其實是寫『坑人臭豆腐』？」

這位高雄男網友文中心想，南部的麻辣臭豆腐最便宜大概60元，普遍頂多70、80元，高級一點的100元，「就算給他X拎娘的撒上金泊也只要120，那為什麼這一碗要150元？」說他買的那一碗「深坑臭豆腐」只有6塊小塊豆腐，另外再加上3片豆皮，「真正屋告失德……難道是我人品出了問題？」

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原PO也直酸，當他付錢的時候，聽到價格還腦補「說不定他裡面有彩蛋！可能有高級日本和牛……或是東港黑鮪魚……法國空運來台的高級松露、鵝肝、魚子醬……等等之類」，更無奈表示，「唉……算了……誰叫我自個兒不先問價錢。」

看到照片之後，其他網友也紛紛留言喊扯，「太貴了吧，超級坑錢欸」、「哇靠，沒鴨血沒金針菇這樣就150」、「本來想回說可能因為好吃，看了圖片後，我不這樣回答了，至少我自己不會想買來吃」、「你誤會了，深坑這名字90啦！其他60，剛好150」、「幫你QQ，我家隔壁賣鴨血臭豆腐雖然只有4塊豆腐及2塊鴨血，但是滿滿的高麗菜也才60元。」