「蘇貞昌傲慢態度反質詢」　許淑華轟：好好說話不要唬爛

▲許淑華要蘇貞昌好好說謊不要唬爛。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌日前在立法院答詢時，聲稱屏東信功肉品支持萊豬進口，遭業者打臉，引發爭議。對此，國民黨立委許淑華4日透過臉書怒嗆，好好說話，不要唬爛。

許淑華表示，蘇貞昌提及信功肉品支持萊豬進口，還以傲慢的態度反質詢立委，這是對於我國民主的藐視，也更證實行政院的失能，僅能依靠說謊來欺騙全國百姓，整起事件如同行政院前發言人丁怡銘汙衊皇家牛肉麵使用萊牛的翻版，商家還面臨政府查水表。

許淑華指出，丁怡銘汙衊皇家牛肉麵事件發生時，蘇貞昌震怒，第一時間把丁怡銘叫進院長室，嚴厲地狠罵一頓，要求對方好好檢討，不准有下次，氣到最後拋下一句「你去給我向店家道歉，要是得不到原諒就不要回來了」，如今蘇貞昌自己出錯，想盡辦法解套，至今都沒看到蘇貞昌對於信功肉品致歉。

許淑華批評，過往聽說蘇貞昌待人嚴厲，如今可知是寬以待己，嚴以律人，這樣的行政院長已不適任，丁怡銘尚知要下台以示負責，沒想到其老長官依然高居廟堂如無事發生。

許淑華提到，行政院發揮其中央製圖中心的本事，製圖說明豬農產業衝擊已做好準備，豬農也對於政府輔導肉品出口政策表示支持，並非指涉業者支持萊豬進口，然而輔導肉品出口本來就為行政院應當規劃的政策，並非因萊豬衝擊才進行，若政府不開放萊豬，我國豬農產業根本不會受到衝擊。

許淑華說，況且農委會主委陳吉仲過去多次宣稱已與豬農做好溝通獲得豬農認同，但圖文卻刻意表示並非指涉特定豬農支持萊豬，若真的是良好政策為何要特別說明？

許淑華認為，整個行政院大內宣到邏輯錯亂，讓人無法苟同，一個錯誤政策造成業者、民眾皆輸，行政院執迷不悟強行推動，這樣的政府已失能，切勿再一意孤行成為台灣豬農產業的劊子手、毒害人民的加害者。

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