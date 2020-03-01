新冠肺炎影響大！　高帥薪優科技男「愛摳鼻孔」壞了姻緣

▲受疫情影響，老愛摳鼻孔男壞了姻緣。（圖／中壢美滿提供／與新聞內容無關）

記者楊淑媛／桃園報導

他老愛摳鼻孔、她家好髒亂…所以我們分手了？桃園中壢區美滿服務中心指出，3個月前，一名女老師參加該中心未婚男女聯誼活動，和高帥且薪優的科技男相識並已論及婚嫁，未料，最近卻因「他愛摳鼻孔」而分手！而任職貿易公司的張男和同行的王女相識，被王女才貌吸引，於發現女方家裡髒又亂後，對婚事躊躇不決！

新冠肺炎成了全球注目焦點，也使自我防護或社區自主防疫變了很重要。中壢區美滿服務中心指出，個人衛生習慣或自我管理差，還會影響婚姻、健康、社交、職場，社工人員呼籲，為了自己也為了保護別人，自我衛生管理是最基本要求。

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中壢美滿中心指出，3個月前，有一名國中女老師參加該中心「個別一對一」活動，認識國立大學碩士畢業的科技業管理師，男方身高180，年收入近200萬元，原本認為是理想對象，還希望在春暖花開時結婚。然日前女老師告訴美滿服務中心主任徐乃義，男生外型不錯，談吐幽默，卻有個讓人無法忍受的壞習慣，喜歡用手指掏或是摳鼻孔，而且自得其樂忘了我是誰，甚至飯前飯後都樂此不疲，由於屢勸不改，她擔心影響健康與觀瞻，還可能造成「新型冠狀病毒」，因而決定分手。

無獨有偶，在一家貿易公司擔任經理的張姓男子，半年前認識了貿易公司擔任秘書的王姓女生，女方身高168，中英日文俱佳，外表甜美，交往後假日除了爬山，從不像一般女生愛逛百貨或愛吃美食，只是交往後，女生經常到男方家中走動，卻從不讓男方到女生家，雙方提到結婚，女方還表示可以公證結婚。

後來，男生妹妹有同事住在女方家附近，才發現外表亮麗的女秘書，母親卻是廢棄雜物收集癖，家中客廳擺滿從外面撿回來的瓶瓶罐罐、破紙箱、髒臭的保麗龍，家中客廳連走路都難，發出的惡臭履遭鄰居抗議卻不置之不理，男生好意提問女生為什麼不幫家中清掃，女生還說尊重媽媽，也無法改變媽媽。

男方家長擔心娶回女生後，是否會遺傳其母親的收集癖，又擔心不重視環境衛生的個性，因而對婚事躊躇不決，徐乃義建議男生是否可以全盤接受女生一切，否則就要考慮雙方感情去留，而在全球擔心「新型冠狀病毒」疫情此刻，做好自我管理是基本要求，尤其適婚男女，讓自己外在乾淨、清爽是基本功，否則愛神永遠不會上門。

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