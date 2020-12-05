台鐵周末「停駛資訊」一覽！停開or誤點45分↑　退票免手續費

▲台鐵公司鐵路瑞芳至猴硐間，大量土石坍方，東部幹線連帶受到影響，預估要到8日清晨5點以後才能恢復單線雙向通車。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵瑞芳到猴硐間因大規模邊坡滑動，導致台鐵北宜路線阻斷。交通部台鐵局表示，受到路線中斷影響，12月6日5266次七堵=福隆間停駛，4014、4016次七堵=石城間停駛。

台鐵局表示，今(5)日12時止統計共影響57列次、旅客人數約1,145人。在退票部分，自12月4日8時30分起至路線搶通止，即刻起旅客持受影響區間之乘車票退票，准予比照天然災害不扣手續費(全額退票)。

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另原行經該區域之各級列車辦理退票時，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

▲猴硐疑走山，台鐵搶修湧出泥流，60名工人怪手緊急撤離搶修停擺。（圖／記者郭世賢翻攝）

12月5日列車行駛計畫如下：

(一)對號列車部分：

(1)樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛。

以下車次，因編組運用關係全線停駛：

1.樹林=台東72、642、402、410，樹林=知本418、427次。

2.樹林=花蓮74、605、206、212、241、249次。

3.蘇澳=樹林261、262次。

4.台東=花蓮439、611次。

以下車次，因編組運用關係部分區段停駛：

1.七堵=花蓮間停駛 272、175、271、182次，樹林=花蓮間停駛 82次。

2.1次 (七堵=高雄=台東=花蓮)行駛。

2次 (花蓮=台東=高雄=七堵)行駛。

(2)宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。

(3)西部往東部跨線列車行駛至七堵站。

(4)東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

(二)區間車部分：

(1)台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。

(2)宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。

(3)支線：平溪線、深澳線停駛。

(三)另12月6日5266次七堵=福隆間停駛，4014、4016次七堵=石城間停駛。