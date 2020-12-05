猴硐崩山前7米目擊噴漿壁裂開　資深老司機員擋災救400多名旅客

記者郭世賢／新北報導

北北基近日因東北季風帶來連日豪雨，造成台鐵瑞芳-猴硐站間12.233公里處山坡崩塌，開火車26年的資深司機員陳振芳在4日上午6點多，開火車經過現場時，發現泥流，第一時間馬上通報猴硐站示警，果然在上午9點多土石開始大規模崩落滑動，「老司機」的機警，確保了4百多位旅客的安全。

▲台鐵瑞芳-猴硐豪雨「邊坡滑動」路線中斷 。（圖／台鐵提供）

「當時天還黑黑的，但我看到噴漿的地方突出來，很不尋常，下方還有泥流，心想可能會崩落，覺得不妙，雨又下得非常粗。」七堵機務段資深司機陳振芳說，4日他開4708次台鐵瑞芳-猴硐站間西正線，上午6點多經過12.233公里處時，發現有異常大量的泥流，西線邊坡原水泥濆漿處，也有龜裂情形，認為不尋常馬上通報猴硐站，在1個小時前，緊急通報410次及4148次列車停駛，確保了4百多位旅客的安全。

▲台鐵瑞芳=猴硐土石坍塌。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

台鐵宜蘭工務段段長李建勳說，因為邊坡不穩定，先前打除滑動擋土牆及完成鬆動土石清除，並施作保護措施掛網噴漿，在完成噴漿後，24小時都有人在現場監控及司機通報，透過儀器及目視掌控，在早上9點多土石開始大規模崩落前，緊急通報兩端的列車410次及4148次列車停駛。

專攻水土保持邊坡整治，新北市農業局簡任技正洪勝雄博士表示，邊坡發生崩落及土石流前，大自然都有警示的現象，最明顯的就是異常大量的水泥流及邊坡的錯動，錯動樹木會為位移及建築物產生龜裂變形，這次台鐵邊坡崩塌，司機發現泥流及濆漿處龜裂的預警，就是我們山坡地災害防治保命的常識。

洪勝雄博士也提到，如果發現平常有水流的溪河，突然沒有水流也是要注意，也許某處發生山崩大量土石阻斷水流形成堰塞湖，隨時會變成土石流衝下造成重大災害。

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