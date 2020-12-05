台鐵搶修猴硐走山突湧出泥流　60名工人怪手緊急撤離進度停擺

記者郭世賢／新北報導

猴硐走山台鐵宜蘭線12公里+223公尺處，天雨邊坡崩塌搶修，因現場泥流大量湧出60多名工人、怪手緊急撤離，目前搶修作業停擺。連續受東北季風影響，北北基雨勢不斷，台鐵瑞芳至猴硐之間的路段，因連日的豪大雨，於4日發生邊坡崩塌事件，導致東西交通完全中斷，現場有不少挖土機挖不停，清除土方。

▲猴硐疑走山！台鐵搶修湧出泥流，60名工人怪手緊急撤離搶修停擺。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

宜蘭工務段段長李建勳指出，邊坡土石因擋土牆拆除土石已經鬆動，雖然有噴漿，但因為大雨不斷，會讓原本已經很軟的土石繼續鬆動，所以邊挖要邊觀察，目前因泥流湧出，工人、怪手將暫時緊急撤離，待天氣狀況穩定一點，才會繼續工程，希望減少影響民眾的時間。

台鐵指出，對號列車部分，樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛，另因編組運用關係全線停駛有1.樹林=台東72、642、402、410，樹林=知本418次。2.樹林=花蓮74、605、206、212次。3.蘇澳=樹林261次；區間車部分；台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳，宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐；支線：平溪線、深澳線停駛。

▲因現場泥流大量湧出60多名工人、怪手緊急撤離，目前搶修作業停擺。

5日12點台鐵公佈最新進度，從5點15分開始，現場持續大雨，土石清除作業已可從公路側觀察到崩塌裂縫，據挖土機操作員回報，因大雨土壤成泥漿，天亮後，將視風雨情形，派空拍機拍攝。現場整個山頭都已禿成一片，滑落的土石約有30米。一名工人受訪指出，現場約有60多人，輪流持續動工，希望盡快搶通。

接著到8點30點，現場持續大雨，挖土機操作員發現有泥流現象，為維人員安全，先行撤離，目前現場將待大雨稍微歇止，將持續加速進行山坡鬆動及坍方土石清挖作業，希望儘快搶通。

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