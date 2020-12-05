猴硐=瑞芳邊坡「湧泥流」⋯台鐵人員急撤！雨勢緩和後加速清挖

▲台鐵瑞芳-猴硐間土石崩塌，壓壞電車線桿，冒出火花及濃煙。（圖／翻攝東森新聞）

記者李宜秦／台北報導

受到連日大雨沖刷，台鐵猴硐至瑞芳段因鐵道沿線土石鬆動坍方，宜花東路線幾乎整條阻斷。台鐵局表示，由於現場持續大雨，上午8點半時挖土機操作員發現有泥流現象，為維人員安全，先行撤離。待大雨稍微歇止，將持續加速進行山坡鬆動及坍方土石清挖作業。

台鐵局表示，因現場持續大雨，土石清除作業已可從公路側觀察到崩塌裂縫，據挖土機操作員回報，因大雨土壤成泥漿。上午8點半時，挖土機操作員發現有泥流現象，為維人員安全，先行撤離，待大雨稍微歇止，將持續加速進行山坡鬆動及坍方土石清挖作業。

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台鐵瑞芳到猴硐間因大規模邊坡滑動，導致台鐵北宜路線阻斷，交通部台鐵局派人到場察看，想不到土石再度鬆動滑落，現場人員驚喊「退！退！退！」大規模崩塌也導致東正線高壓電纜斷裂，引燃周邊樹木起火。統計至12月4日共影響170列次、旅客人數約19,500人，經估計，需要清理的土石多達1萬立方公尺。

台鐵局副總工程司陳宗宏表示，受到大雨影響，11/30瑞芳-猴硐間出現邊坡滑動，台鐵人員全力搶修，12/3恢復雙線通車，現場也派員持續監測，當時監測人員發現，邊坡有持續滑動現象，因此依照SOP通知運行中的列車停於安全範圍外，才防止重大事故發生。

陳宗宏指出，交通部已由公路總局協調客運業者，持續進行疏運作業，截至昨晚為止，客運共完成1055班次的加班車、疏運26814人次，在乘客退票部分，從12/4上午8點開始到路線搶通期間，比照天然災害事故，退票不扣手續費，行經該區域導致延誤45分鐘以上者，也可在一年內辦理全額退票。

陳宗宏表示，目前搶修作業持續中，由於現場大雨不斷，若天候允許，崩塌情形沒有再擴大的話，預計12/8凌晨5點可以順利搶通，恢復路線運行。

▲▼台鐵派員到現場查看，周邊土石又再度崩塌。（圖／翻攝東森新聞）

台鐵12月5日列車行駛計畫：

(一)對號列車部分：

(1)樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛。

以下車次，因編組運用關係全線停駛：

1.樹林=台東72、642、402、410，樹林=知本418次。

2.樹林=花蓮74、605、206、212次。

3.蘇澳=樹林261次。

以下車次，因編組運用關係部分區段停駛：

1.七堵=花蓮間停駛：272、175、271、182次，樹林=花蓮間停駛：82次。

2.1次 (七堵=高雄=台東=花蓮)行駛。

2次 (花蓮=台東=高雄=七堵)行駛。

(2)宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。

(3)西部往東部跨線列車行駛至七堵站。

(4)東部往西部跨線列車另由七堵站特開。



(二)區間車部分：

(1)台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。

(2)宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。

(3)支線：平溪線、深澳線停駛。