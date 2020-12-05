台鐵瑞芳至猴硐大面積坍塌　花東幹線受阻公路客運加班疏運

▲▼台鐵公司鐵路瑞芳至猴硐間，大量土石坍方，東部幹線連帶受到影響，預估要到8日清晨5點以後才能恢復單線雙向通車。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵公司鐵路瑞芳至猴硐間，因連日大雨不斷，4日上午大量土石坍方，坍塌範圍達3800立方公尺，目前瑞芳至猴硐間雙線中斷停駛，東部幹線連帶受到影響，目前北花線國道客運包括統聯及國光客運都加開班次協助疏運。台鐵預估要到8日清晨5點以後才能恢復單線雙向通車。

台鐵預估12月8日05時恢復單線雙向通車，12月5日列車行駛計畫如下：

(一)對號列車部分：

（1）樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛。

以下車次，因編組運用關係全線停駛：

1.樹林=台東72、642、402、410，樹林=知本418次。

2.樹林=花蓮74、605、206、212次。

3.蘇澳=樹林261次。

以下車次，因編組運用關係部分區段停駛：

1.七堵=花蓮間停駛：272、175、271、182次，樹林=花蓮間停駛：82次。

2.1次 （七堵=高雄=台東=花蓮）行駛。

2次 （花蓮=台東=高雄=七堵）行駛。

（2）宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。

（3）西部往東部跨線列車行駛至七堵站。

（4）東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

（二）區間車部分：

（1）台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。

（2）宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。

（3）支線：平溪線、深澳線停駛。

（三）公路接駁：

瑞芳=猴硐間辦理公路接駁，自5時30分至23時止。

交通部已請公路客運業者協助加開台北=宜蘭間班車以疏運旅客，統計12月4日共加開客運1055班車、疏運旅客約26814人。





台鐵統計至12月4日共影響170列次、旅客人數約19,500人。因應災害事故，乘客出門前，詢問列車運行情形請洽：

（一）台鐵局官方網站，會隨狀況更新最新資訊，網址：

https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip

（二）台鐵局24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

（三）各就近車站(台鐵局官方網站有各車站聯絡資訊)。

台鐵表示，自12月4日8時30分起至路線搶通止，即刻起旅客持受影響區間之乘車票退票，准予比照天然災害不扣手續費全額退票；另原行經該區域之各級列車辦理退票時，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

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