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批否認大陸疫苗效力！連勝文酸：民進黨沉溺關門做山大王的快感

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▲▼國民黨數據中心暨新創中心揭牌儀式,連勝文。（圖／記者李毓康攝）

▲連勝文。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠疫苗研發近來連傳捷報，部分國家陸續宣布接種，但台灣似乎要等到明年第二季才能順利施打。對此，國民黨智庫副董事長連勝文今（4）日發文批評，大部分民進黨高官還沉溺於關起門來做山大王的快感中，沒有認知到國際社會因新冠疫苗發展而產生的重大變化，並呼籲這些人「不要再執迷於大內宣所帶來的歡樂，睜開眼睛看看別人在做什麼吧！」

連勝文在臉書發文說，他能理解民進黨高官因保密，而無法告訴民眾疫苗談判的進度，「但我所不理解的是，民進黨高官不斷的強調『最快』明年第二季台灣可以開打疫苗，那請問：按照正常速度或『最慢』台灣什麼時候才有疫苗？」

事實上，歐美國家在疫苗的生產及配送上都面臨了極大的挑戰，何況是台灣？難怪民進黨的大官不斷的改口疫苗取得時機！

連勝文指出，民進黨基於「反中」的意識形態，而非科學數據，否認大陸疫苗的效力，那麼未來注射了大陸疫苗的人來到台灣，被因政治理由而不予承認，等於這些人沒打過疫苗，「那就還要再關14天，就算身體已經有抗體了，也無法解除各種限制！？」

連勝文續指，若有台灣人基於商務需求，在台灣苦等不到疫苗的情況下，跑去大陸或是歐美國家先行注射疫苗，那這些人回台灣，需不需要再繼續被關14天？「台灣疫情相對穩定，是因民眾的配合與犧牲得來的成果，同樣的措施若是在美國，光是要求帶口罩，就有人拿槍上街抗議了！但總不能因為台灣民眾配合度高，就一直叫大家忍耐吧！」

上述的問題，連勝文認為民進黨高官無法回答的原因在於，「他們大部分還沉溺於關起門來做山大王的快感中，沒有認知到國際社會因新冠疫苗發展而產生的重大變化！所以我要再度奉勸民進黨的大官們，不要再執迷於大內宣所帶來的歡樂，睜開眼睛看看別人在做什麼吧！」

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