算命師警告「不能賣鹽水雞」老婆會頭痛！　網笑曝1招：可治百病

▲算命師說賣鹽水雞是殺生會導致頭痛。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

該為了老婆身體健康聽信算命師的話嗎？一名人夫最近創業賣鹹水雞，自從他開始賣吃的以後，老婆就時常頭痛欲裂，症狀已持續半個月，直到去宮廟處理才恢復正常，「算八字的老師說，叫我不要賣鹽水雞，會使我老婆身體每況愈下。」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，老婆的頭痛問題是從他開始賣鹽水雞以後才出現，看醫生也找不出病因，只好帶去廟裡尋求宗教幫助，神奇的是除完煞以後頭就不痛了，原以為事件就此落幕，想不到老婆和家人後來去算八字，被算命師警告「不要賣鹽水雞」，原因是老婆和鹽水雞八字不合，繼續賣下去身體會出更多狀況。

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▲宗教說法應自行斟酌，切勿迷信。（示意圖／記者徐文彬攝）



老婆聽完算命師的建議後十分在意，但原PO並不相信八字學的說法，且鹽水雞生意剛起步他不想就此放棄，決定要繼續賣，夫妻倆為此爭執不休，「我只想替自己的未來多打拼，我野心大只因想讓家庭過更好生活有錯嗎？」

有網友建議他改賣鹹酥雞，他無奈回應「殺生的生意萬萬不可造孽緣，老師說的。」其他人留言，「既然老師這麼厲害，那就請他幫忙化解啊」、「假鬼假怪~有想過鹹水雞的感受嗎」、「可能剛起步還賺不夠多，我記得鈔票可以治百病呀！以後會越來越好。」也有人提到可能導致頭痛的原因，「你有讓她太累嗎？太累會頭痛啊」、「就單純剛創業，生活習慣改變，壓力變大造成的，我前同事生意好到不行，可是初期還是因為這樣輕微憂鬱症。」