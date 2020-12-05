凶殘老闆「踹臉」男同事！鞭打畫面曝光　旁人冷眼看他倒地

▲男子遭暴打。（圖／翻攝自推特）



記者蔡儀潔／綜合報導

近日一段男子被虐待的影片在網路流傳，泰國暖武里府30歲的Ton在討債公司工作，因未能達成公司要求討回債務，便做假帳來掩飾，但卻被抓包，結果遭幹部狠踹臉部及用軟管鞭打，其他員工只是沉默看著。影片曝光後，當地警方已介入調查。

據泰國《民族報電視台》報導，Ton向警方供稱，自己任職的是一間討債公司，由於被公司發現他負責的帳戶帳務有問題，他向公司承認確實是因為有時客戶無法如期還款，所以他挪用其他戶頭的金額來掩蓋，因而被虐打。

▲軟管鞭一陣抽打。（圖／翻攝自推特）

從長達1分多鐘的虐打影片可以看到，Ton在其他員工面前下跪，幹部先從後方朝其右臉狠踢一腳，之後連續猛踹他的臉部，無助的Ton被打得倒地不起；幹部接著抓起他的頭髮、衣服拉起來繼續施暴，再用軟管鞭一陣抽打，Ton只能忍受，其他員工也只是沉默觀看，沒有人敢出聲勸阻，最後Ton被打到連站都站不穩。

Ton無奈表示，知道自己違反了公司的規定，但沒想到會遭受如此嚴厲的懲罰，而他其實過去也看過其他地區的員工受懲，但還是沒想到事件會發生在自己身上。

對於同事的冷漠，Ton表示自己不會在意，因為換作是他在旁邊看著幹部施暴，也不會敢出聲勸阻。遭到懲罰後，Ton領了薪水就離開公司，但他不敢報案也不敢向其他人洩露此事，擔心遭到報復，「如果能夠重來，就算給我2、30萬泰銖的薪水，我也不會去做那份工作。」