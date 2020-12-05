陸發布影子銀行報告　點名「網路借貸P2P」指風險高

▲陸針對影子銀行發布報告，強調必須建立監管體系。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸銀保監會4日首次發布「影子銀行」報告，界定了影子銀行的標準，強調將從5大方面建立影子銀行的持續監管體系，並點名「網路借貸P2P機構」也屬於影子銀行，且風險相對較高。

報告提到，影子銀行是指常規銀行體係以外的各種金融仲介業務，通常以非銀行金融機構為載體，對金融資產的信用、流動性和期限等風險因素進行轉換，扮演著「類銀行」的角色。

報告指出，監管部門近三年來對影子銀行的治理主要源於這一領域日益積聚的高風險，「2016年底，影子銀行規模已經十分龐大，違法違規異常嚴重，大大抬高了中國宏觀槓桿水平，吹大資產泡沫，助長脫實向虛，嚴重影響了金融與經濟的良性循環，極大扭曲了市場資源的正常有效配置，對經濟金融向高質量轉型發展構成重大威脅。」

報告內也對影子銀行界定4項標準，包含金融信用仲介活動處於銀行監管體系之外，信貸發放標準顯著低於銀行授信；業務結構複雜、層層嵌套和槓桿過高；訊息披露不完整，透明度低；集中兌付壓力大，金融體系關聯性和風險傳染性高。

報告提到，儘管經過3年集中整治，壓降高風險影子銀行效果顯著，系統性風險大幅下降，但影子銀行積累時間長，存量風險較大，且已不會消失，將和傳統金融體係長期共存，不同類型的影子銀行的作用和風險水平差異較大，因此，必須建立和完善對影子銀行的持續監管體系。

報告指出，應從5大方面建立監管體系，包含健全統計監測；嚴防反彈回潮；建立風險隔離；完善監管制度；以及慎重開展綜合經營。