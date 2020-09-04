　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

想自殺「怕她傷心」！25歲女設連環殺局弒母　哭：我們感情太好了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼25歲女想自殺怕母親傷心，決定弒母。（圖／翻攝自中國經營報）

▲庭審現場。（圖／翻攝自中國經營報）

記者鄭思楠／綜合報導

「很荒唐，很後悔，」2020年7月31日，25歲的寧姓女生接受審判時這樣說。半年多前，她殘忍殺害了自己的母親，她事後供述，弒母的原因，是無力償還十幾萬元（人民幣，下同）的網路借貸，生活不順想自殺，但擔心死後母親無法承受，所以決定殺害母親。

據《中國經營報》報導，寧女1995年3月生，無固定工作，與母親租住在遼寧鞍山市立山區某社區，父親獨自住在另外一個社區。案情披露，她欠多家銀行信用卡超過7萬元，更在網貸平臺也借款數萬元，借款總計10多萬元，每月需還款1至2萬元。

2019年12月21日晚，寧女在其租住的房屋內，哄楊姓母親吃下混入安眠藥的餃子。次日3時許，趁母親熟睡之際，她用帶有塑膠膜的墊子捂住對方口鼻，並用鐵絲勒壓頸部，殘忍弒母。

事後，知情人透露，寧女用鐵絲勒母親脖子後，為確保她死了，決定加一重保險，用平時給貓打疫苗的注射針，添加30毫升鹽水和治貓感冒的藥水，注射在她心臟的位置。

案發後，寧女逃離現場。12月24日，寧父報案稱，老婆被害；女兒消失，電話無法接通。

▲▼25歲女想自殺怕母親傷心，決定弒母。（圖／翻攝自中國經營報）

▲事發大樓。（圖／翻攝自中國經營報）

他回憶，「2019年12月24日晚上8點多，我聽說女兒不在家，就想著去照顧我老婆，我打開房門發現屋裡很黑，腳碰到靠南邊窗戶地上的被子時，發現被子很沉，把被子打開，發現老婆慘死在被子下面，她仰面朝上，脖子上還纏著鐵絲，鐵絲系著扣，已經死了。」

12月24日晚，寧女在藏匿的旅館房間嘗試自殺，「用繃帶把自己綁住，沉在浴缸裡，想把自己淹死，後來沒成功。」次日6時，她被警方抓獲。

事後，寧女後悔稱，「我跟我媽感情非常好。」她供述，「我因為網貸，生活壓力特別大，處於崩潰狀態，因為母親平時身體不太好，我想先把我媽殺死，自己隨後也自殺。」

寧女表示，「我就在網路上搜索殺人的方式，搜索了許多種方法，後來我決定用安眠藥殺死我媽。」2020年8月12日，鞍山中院判決，兇手犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

►戴口罩也要記得保養

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／進口假「MIT」陸製口罩　加利發聲明！
交通大執法3天爆2萬7853件違規　近8成都犯規這類
獨／安徽廠承認8月初進貨到台灣　「跟加利老闆是好友」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

杭州小學裝「紫外線燈」　老師誤開一整天「100多童眼睛灼傷」

賓士辣妹大聲公飆罵渣男！街頭怒吼「獻身血淚史」　已懷孕2個月

香港全民檢測「小於7%」接受採樣　港府延長4天：為秋冬爆發準備

想自殺「怕她傷心」！25歲女設連環殺局弒母　哭：我們感情太好了

獨／就是我賣口罩給加利！安徽女負責人：跟林明進是好友才擠出2貨櫃

16歲少女地鐵口遭拽走！　失聯17天在「秘密男」家中找到

禁止在台參與海峽論壇　 陸學者：不可能讓兩岸脫鉤

新疆戶外景區全面開放！　遊客「無需核酸檢測、無需隔離」

王毅：中國與11國合作開展疫苗三期臨床試驗

「最嫩爸爸」接高中女兒放學　被誤認情侶！老師直接跟媽媽告狀

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

杭州小學裝「紫外線燈」　老師誤開一整天「100多童眼睛灼傷」

賓士辣妹大聲公飆罵渣男！街頭怒吼「獻身血淚史」　已懷孕2個月

香港全民檢測「小於7%」接受採樣　港府延長4天：為秋冬爆發準備

想自殺「怕她傷心」！25歲女設連環殺局弒母　哭：我們感情太好了

獨／就是我賣口罩給加利！安徽女負責人：跟林明進是好友才擠出2貨櫃

16歲少女地鐵口遭拽走！　失聯17天在「秘密男」家中找到

禁止在台參與海峽論壇　 陸學者：不可能讓兩岸脫鉤

新疆戶外景區全面開放！　遊客「無需核酸檢測、無需隔離」

王毅：中國與11國合作開展疫苗三期臨床試驗

「最嫩爸爸」接高中女兒放學　被誤認情侶！老師直接跟媽媽告狀

奈許執掌籃網兵符「與KD好關係是關鍵」　想邀好友Dirk當助教

杭州小學裝「紫外線燈」　老師誤開一整天「100多童眼睛灼傷」

趙少康替「馬英九吃美豬腳」背書：當時沒瘦肉精「我每周吃豬肝」

中職／悍象打獻出爐　陳仕朋戰德保拉拚對中信首勝、范國宸扛4棒

中職／羅國龍降二軍　餅總：還沒有發揮

七夕到新竹看夜景！友涼亭狂嘴砲...回程「長髮紅衣女追來了」

《秘密南方》北美館以台灣典藏為鏡　照見冷戰異域顏色

北投某幼兒園傳施暴！忘帶湯匙遭用力巴頭　媽心碎：瘀青1週沒消

兼具環保與美觀！高雄厝邁入第10年　中古價貴1~2成仍有人買單

進口假「MIT」陸製口罩！加利發聲明：拿出證明可到公司退換貨

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

大陸熱門新聞

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

25歲男新婚夜太興奮暴斃亡！醫看遺體：母親害的

獨／就是我賣口罩給加利！安徽女負責人現身

習近平措辭強硬「五個絕不答應」

當街吵架氣炸！　老公竟抱起老婆「扔下高架橋」

水杯遭灌體液！高中妹私密部位偷拍照狂傳　24歲男認罪

百人斬開班教把妹！5招獵艷：王思聰都沒我厲害

廣東「海水稻」展開收割　10月首次上市銷售

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

日媒喊蔡英文總統　華春瑩：她是「中國台灣」領導人

日籍記者遭港警逮捕！周庭FB籲各界關注

陸外交部新發言人　神似關之琳

仙氣妹私密部位偷拍照瘋傳！17萬人搶看

更多熱門

相關新聞

林心如把「嬰兒推車」當行頭

林心如把「嬰兒推車」當行頭

女星林心如代言嬰幼童用品品牌NUNA邁入第二年，今（3日）出席NUNA新品發表會，親自示範全新皇室格紋風格「Ellis Collection」限定系列，笑說：「孩子的用品都是媽媽的時尚單品。」自己平常也會「偷看其他媽媽」，也提到帶孩子到公園、戶外場所，根本就是寶寶們的「推車比賽」，有了NUNA的時髦格紋推車絕對不會輸！林心如在訪問中透露面對女兒小海豚，自己總是扮「黑臉」，爸爸霍建華則是超寵女兒，「女兒說什麼他都好、好、好。」

即／「保全李宗瑞」母淚崩道歉：對不起沒把兒教好

即／「保全李宗瑞」母淚崩道歉：對不起沒把兒教好

女兒神回開學會不會哭　背影超霸氣

女兒神回開學會不會哭　背影超霸氣

妄想水餃有毒　子弒母判18年定讞

妄想水餃有毒　子弒母判18年定讞

逾越精神鑑定自行詮釋　斷頭弒母案爆重大瑕疵

逾越精神鑑定自行詮釋　斷頭弒母案爆重大瑕疵

關鍵字：

弒母鞍山女兒母親網貸網路借貸

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面