想自殺「怕她傷心」！25歲女設連環殺局弒母　哭：我們感情太好了

▲庭審現場。（圖／翻攝自中國經營報）

記者鄭思楠／綜合報導

「很荒唐，很後悔，」2020年7月31日，25歲的寧姓女生接受審判時這樣說。半年多前，她殘忍殺害了自己的母親，她事後供述，弒母的原因，是無力償還十幾萬元（人民幣，下同）的網路借貸，生活不順想自殺，但擔心死後母親無法承受，所以決定殺害母親。

據《中國經營報》報導，寧女1995年3月生，無固定工作，與母親租住在遼寧鞍山市立山區某社區，父親獨自住在另外一個社區。案情披露，她欠多家銀行信用卡超過7萬元，更在網貸平臺也借款數萬元，借款總計10多萬元，每月需還款1至2萬元。

2019年12月21日晚，寧女在其租住的房屋內，哄楊姓母親吃下混入安眠藥的餃子。次日3時許，趁母親熟睡之際，她用帶有塑膠膜的墊子捂住對方口鼻，並用鐵絲勒壓頸部，殘忍弒母。

事後，知情人透露，寧女用鐵絲勒母親脖子後，為確保她死了，決定加一重保險，用平時給貓打疫苗的注射針，添加30毫升鹽水和治貓感冒的藥水，注射在她心臟的位置。

案發後，寧女逃離現場。12月24日，寧父報案稱，老婆被害；女兒消失，電話無法接通。

▲事發大樓。（圖／翻攝自中國經營報）

他回憶，「2019年12月24日晚上8點多，我聽說女兒不在家，就想著去照顧我老婆，我打開房門發現屋裡很黑，腳碰到靠南邊窗戶地上的被子時，發現被子很沉，把被子打開，發現老婆慘死在被子下面，她仰面朝上，脖子上還纏著鐵絲，鐵絲系著扣，已經死了。」

12月24日晚，寧女在藏匿的旅館房間嘗試自殺，「用繃帶把自己綁住，沉在浴缸裡，想把自己淹死，後來沒成功。」次日6時，她被警方抓獲。

事後，寧女後悔稱，「我跟我媽感情非常好。」她供述，「我因為網貸，生活壓力特別大，處於崩潰狀態，因為母親平時身體不太好，我想先把我媽殺死，自己隨後也自殺。」

寧女表示，「我就在網路上搜索殺人的方式，搜索了許多種方法，後來我決定用安眠藥殺死我媽。」2020年8月12日，鞍山中院判決，兇手犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

►戴口罩也要記得保養

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

