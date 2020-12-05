台鐵宜花東路線阻斷！北花今「加開393班客運」　可載近1.6萬人

▲台鐵瑞芳猴硐坍方導致路陷阻斷，昨日台北往東部的旅客擠爆市府轉運站擠爆。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

受到連日大雨沖刷，台鐵猴硐至瑞芳段因鐵道沿線土石鬆動坍方，宜花東路線幾乎整條阻斷，交通部公路總局昨日針對北宜、北花緊急加開905班客運，疏運24,514人，預計今(12/5)日加開393班次，可提供15,720座位數，並視現場候車情形，遇有人潮時機動加開班次疏運。

公路總局表示，已要求轄管大都會客運、首都客運、臺北客運、葛瑪蘭客運、國光客運及統聯客運，針對臺北-宜蘭及臺北-花蓮間公路客運業者，以調用其他路線車輛或遊覽車等方式加開班次，並應隨時掌握狀況，遇有人潮時機動加開班次疏運。

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▲北花、北宜客運今再加開393班車。（圖／記者蔡玟君攝）



據統計，各家公路客運業者昨日(12/4)共增班905班及疏運24,514人次，包括大都會客運(新店-宜蘭)加開128班次，疏運旅客1,701人、.國光客運(圓山-宜蘭地區)加開67班次，疏運旅客2,084人、葛瑪蘭客運(板橋-宜蘭地區)加開537班次，疏運旅客15,464人。

首都客運(市府-宜蘭地區、板橋-花蓮)加開165班次，疏運旅客4,950人、統聯客運(南港-花蓮)加開4班次，疏運旅客102人、臺北客運(南港-花蓮)加開4班次，疏運旅客213人。

另外在猴硐至瑞芳段疏運措施，公路總局協調基隆客運以既有市區客運808路線行駛於瑞芳車站猴硐車站間之中型巴士加班接駁，原有班次為每日往返共42班次，於二端各加開2車輛(共4車輛)持續接駁疏運，昨(12/4)日總計疏運旅客約840人，今日將再持續進行疏運。