大陸「國家憲法日」！國台辦：祖國統一是台灣同胞的神聖職責

▲五星旗。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

今（4）天是大陸「國家憲法日」，港府舉辦「憲法與國家安全」線上座談會，港中聯辦主任駱惠寧表示，《憲法》和《基本法》共同構成特別行政區的憲制基礎，香港社會必須充分認同與尊崇憲法。值得注意的是，大陸國台辦也發圖說，完成統一祖國的大業，是包括台灣同胞在內的全中國人民的「神聖職責」。

據《環球時報》報導，駱惠寧席線上座談會時指出，全國人大常委會11月通過關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定，進一步劃清了「愛國者治港」的底線標準和政治規矩，確保所有從政者擁護《憲法》、《基本法》、效忠國家和特區，將禍國亂港者驅逐出特別行政區管治架構。

駱惠寧說，從一系列重大政治和法律爭議中也可以看到，香港有些人只尊重原有法律制度的基本不變，而漠視特別行政區憲制基礎的根本改變，「這是近些年香港出現一些亂象的思想根源」。

▲香港中聯辦主任駱惠寧。（圖／路透社）



駱惠寧進一步呼籲，全社會必須深刻認識到，只有認同和尊崇《憲法》，認同和尊重《憲法》和《基本法》共同構成特別行政區的憲制基礎，才能破解近年來「一國兩制」實踐遇到的新情況、新問題、新挑戰；只有在《憲法》和《基本法》共同保障下，香港的高度自治才能得以實行，香港的法治精神才能得以存續，香港的繁榮穩定才能得以長期保持。

另外，大陸國台辦也在微博貼出兩則《中華人民共和國憲法》關於國家統一的規定，內容說「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業，是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」

第二條說，「國家在必要時得設立特別行政區。在特別行政區內實行的制度按照具體情況，由全國人民代表大會以法律規定。」

▲《中華人民共和國憲法》關於國家統一的規定。（圖／翻攝微博）



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