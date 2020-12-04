美最高情報官：中解放軍已進行「人體實驗」　將打造生物強化士兵

▲美國國家情報總監雷克里夫稱，中國當局為打造生物能力強大的「超級士兵」，已對部份解放軍成員進行人體實驗。（示意圖／取自解放軍東部戰區官方微博）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國最高情報官員雷克里夫（John Ratcliffe）於3日投書《華爾街日報》指稱，中國是二戰以來「對美國與全球自由民主的最大威脅」，北京當局已經對部分解放軍進行了「人體實驗」，目的在於培養生物強化能力的「超級士兵」，顯示了主導世界的決心。

根據路透社報導，美國國家情報總監雷克里夫3日於《華爾街日報》發表評論稱，情報清楚顯示，北京政府打算在經濟、軍事與科技上主導美國與其他世界國家，構成了美國現今最大的威脅，也是自二戰以來對全球民主自由的最大威脅，而中國的經濟間諜手段包含搶奪、複製與替代，先竊取並複製美國企業的智慧財產，接著在全球市場上取代美國。

雷克里夫表示，自己在美國情報部門每年850億美元（約新台幣2兆4225億元）的預算之中，調配了更多資源在關注中國的行動上，也在情蒐報告中看到，中國企圖干預美國內政、竊取國防技術以推動軍事現代化，甚至已經對解放軍成員進行了「人體實驗」，希望能培養具有生物強化能力的「超級士兵」，中國當局對追求權力「沒有道德界線」。

▲美國國家情報總監萊特克利夫（John Ratcliffe）。（圖／達志影像／美聯社）

據NBC報導，美國2位學者2019年撰寫論文，探討中國將生物技術應用於軍事的野心，包括使用基因編輯技術來提升人類、甚至是士兵的表現。學者發現，中國運用基因編輯工具CRISPR進行研究，目前此技術已被用於治療遺傳疾病與改良植物，但西方科學家認為，試圖以操縱基因的方式提高健康人類的表現是「不道德的」。

報導提到，學者引用一份2015年軍事報的文章指出，中國軍事科學家與戰略家一直強調，生物科技可能成為未來軍事革命的「新戰略制高點」。此外，前美國海軍軍官、中國事務顧問沃迪克（Wilson VornDick）則警告，篡改人類基因可能產生令人擔憂的問題，「玩弄基改生物體，可能產生無法預料的後果。」目前，中國政府代表對此皆未有任何回應或評論。

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