桃園市政六週年特展桃園區公民會館展出　參展送好禮

▲桃園市政六週年特展桃園區公民會館展出。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市升格六年，在市長鄭文燦帶領市府團隊邁大步展開各項重大建設下，締創施政滿意度、市民卡發行量等多項第一亮眼成績；市府新聞處即日起迄27日，於桃園區公民會館舉行「桃園市政六週年特展」，21日到25日於市府一樓川堂、府前廣場延伸展區並有限定展覽，讓市民朋友共同見證桃園的進步成長以身為桃園人為榮。

▲桃園市政六週年特展，不僅有實體互動裝置，還結合AR擴增實境體驗，特別推出「翻轉桃園」APP。（圖／市府提供）

「桃園市政六週年特展」4日舉行開展，市府新聞處表示，桃園自2014年12月25日改制為直轄市，升格至今即將屆滿六年。六年來，桃園人口突破226萬人、成長超過20萬人，不僅人口數穩定成長，各項基礎建設、產業發展、社會福利、教育文化、環保衛生等重大市政也持續推動。

▲桃園市政六週年特展規劃六大主題。▼桃園區公民會館展出。（圖／市府提供）

在桃園「轉大人」的過程中，透過無聲的改變、有感的建設，翻轉桃園的城市治理，逐步為市民朋友構築幸福，也讓桃園成為工作、生活與實現夢想的首選城市。「桃園市政六週年特展」規劃六大主題，包含我們這一家、城市遊樂園、罩你一輩子、魚鳥回來了、不只是蓋的、進擊天際線，並分別以桃紅、橘、紫、藍、綠、黃色作為主題代表色，象徵桃園文化的多元、包容與融合。

新聞處長詹賀舜表示，「我們這一家」傳達出不同族群來到桃園都是一家人，這裡是匯聚多元文化的城市。「城市遊樂園」展現桃園的智慧活力與觀光能量，在桃園怎麼玩怎樣都好玩。「罩你一輩子」從出生成長、結婚生子到銀髮樂活，每個人生階段都提供完善的社會福利。「魚鳥回來了」守護海洋資源、水岸環境與空氣品質，讓魚鳥重回我們的視野。「不只是蓋的」強調城市轉型不單是硬體建設，隱藏的軟實力也注入新活水。「進擊天際線」的美化市容計畫與智慧科技應用，在一覽無遺的天空同時運作。

這項展覽結合靜態與動態展示，不僅有實體互動裝置，還結合AR擴增實境體驗，特別推出「翻轉桃園」APP，讓觀展者在展區空間中，打開感官，以不同的方式參與桃園的每一個改變。此外，參觀公民會館主展區就可得到六週年紀念便利貼，完成AR闖關遊戲更能領取2021年專屬桌曆，未來日子就讓桃園陪著你努力打拚、一起前行。包括：副市長高安邦、人事處長黃新雛、財政局長歐美鐶、桃捷公司董事長劉坤億、新聞處長詹賀舜、市議員黃家齊等人士出席開展活動。

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