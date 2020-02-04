台南市新聞處等3首長宣誓就職　黃偉哲：勇於承擔全力以赴

▲台南市政府新任新聞及國際關係處、農業局及觀光旅遊局三位首長舉行宣誓就職，台南市長黃偉哲親自監誓。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市政府新任新聞及國際關係處、農業局及觀光旅遊局三位首長4日上午舉行宣誓就職，市長黃偉哲期許3位新首長，秉持熱忱、主動、審慎的態度，勇於承擔重責，苦民所苦，與市府團隊全力以赴！

黃偉哲市長說，尤其是現在武漢肺炎疫情之際，3位新首長加入市府團隊，無論是農產品進出口、觀光推展及新聞即時溝通等方面，攜手為台南市民打造幸福城市！

黃偉哲市長，期許3位新首長，與市府團隊全力以赴，讓台南市民「豐衣足食、安居樂業」，同時對內部公務體系嚴明財政紀律、提升行政效率，共同實踐「市政做得更好、市民過得更好」的施政目標，一起攜手打造讓市民感到幸福、感到安全、感到光榮的城市。

3位新任局處首長任命，分別是蘇恩恩自2月1擔任新聞及國際關係處處長；謝耀清自2月1日擔任農業局局長；郭貞慧自2月3日擔任觀光旅遊局局長。又，新任蘇恩恩處長歷任原台南市政府新聞及國際關係處處長、新聞室主任等職務；謝耀清局長歷任行政院農業委員會畜牧處處長、動植物防疫檢疫局組長等職務；郭貞慧局長歷任台南市臺日友好交流協會理事長、雄獅旅遊整合行銷總監等職務，三位局處首長對於相關工作領域皆有充分的歷練與實務經驗。