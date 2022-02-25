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「戴資穎跳殺」崩壞！無人機展演證實受干擾　現場發現不明無人機

記者賴文萱／高雄報導

2022台灣燈會在高雄，1500台無人機展演受到熱烈歡迎，然而昨晚加場展演尾聲時居然出包，導致重頭戲「戴資穎跳殺」動態崩壞，就連結尾的歡喜虎爺也不見。高市府證實，的確是受到刻意電信訊號干擾，已請電信警察全力協助查辦，另外，現場也有民眾企圖操作不明無人機，當場遭到市府團隊跟警方制止。

▲▼2022高雄台灣燈會無人機展演出包。（圖／翻攝記者爆料網）

▲2022高雄台灣燈會無人機展演昨晚出包，遭到惡意訊號干擾，圖像崩壞。（圖／翻攝記者爆料網）

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昨晚無人機加場展演搭配超長煙火秀吸引不少民眾到場觀看，不過，接近尾聲時，無人機影像卻意外遭受訊號干擾，不只重頭戲「戴資穎跳殺」動態崩壞，就連結尾的歡喜虎爺也不見。

有民眾失望表示，昨晚去看第二次，跟第一次體驗落差很大，還以為是風的關係....後面三場要hold住啊，別讓外縣市來的朋友失望！

事實上，在無人機展演開始前，就有民眾在現場操作不明無人機，企圖想空拍整場展演，當時就被市府相關團隊人員與警方制止，並勸導民眾降下無人機。

▲▼2022高雄台灣燈會無人機展演出包。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼無人機展演昨晚出包，證實受到訊號干擾，另有民眾在現場操作不明無人機遭到制止。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼2022高雄台灣燈會無人機展演出包。（圖／翻攝記者爆料網）

針對此一情況，副市長史哲連夜與相關團隊撤查惡意訊號干擾，「很抱歉也很遺憾，在無人機展演後半段，部份圖形無法完整展示演出。」並請intel 團隊提出報告，並與美國總部共同判讀所有電信資料，確認展演後段受到刻意干擾，立即請電信警察到場。

史哲強調，目前還找不到刻意干擾的來源，後續3天市府將會謹慎面對，「也懇請大家前來欣賞時幫忙協助，展演前一起關飛航模式、一起幫忙勸導非合法申請的無人機。」

▼執行團隊工作人員連夜進行測試，確認信號遭到刻意干擾。（圖／高雄市府提供）

▲▼2022高雄台灣燈會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼2022高雄台灣燈會。（圖／記者賴文萱翻攝）

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