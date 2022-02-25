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社會 社會焦點 保障人權

漁船海上接運20億天價安毒　「藏寶圖」設密艙...2神秘暗號曝

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲報案，有漁船從宜蘭烏石港出發屏東外海「接貨」，警方在烏石港埋伏，等船隻返航後上船搜索，原本船長信誓旦旦嗆聲「你們慢慢找」，最後警方找到「藏寶圖」發現密道入口，並搜出720公斤的安非他命，據悉，船長與輪機長收了50萬元，到屏東外海接毒品，雙方利用百元鈔票的號碼為信物，2船碰面時還互相閃燈確認身份。

警方調查，47歲綽號石頭的陳姓船長，與40歲綽號象神的呂姓輪機長，平時在烏石港捕撈漁獲，但卻被警方掌握在2021年10月底突然將船隻開往屏東外海，警方前往宜蘭烏石港等待陳姓船長返航。

▲▼北市刑大在烏石港破獲720公斤的安非他命，藏在漁船的秘密夾層。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市刑大在烏石港破獲720公斤的安非他命，藏在漁船的秘密夾層。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓船長在11月1日將船隻開返烏石港，在海巡署安檢所進行檢查時，北市刑大持搜索票前往查緝，當時陳姓船長還相當淡定，甚至還向搜索警員嗆聲「你們慢慢找」，警方翻遍船隻仍未有所獲。

警方搜索3小時後在船長室發現，桌上有一本筆記本，打開後赫然發現裡面繪製一張「後船艙秘密通道」，並且一旁還有砂輪切割機，懷疑船長等人先破壞船身後藏毒，立刻尋著「藏寶圖」找到位置。

▲▼北市刑大在烏石港破獲720公斤的安非他命，藏在漁船的秘密夾層。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳姓船長收50萬代價，到屏東外海接毒，被查獲還辯稱以為是走私香煙。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到了後船艙底層的水箱，清開雜物後發現有木板封住的夾層，用砂輪機切開，赫然發現650包毒品安非他命，總重量竟達720公斤，初步估計市價至少飆破20億元。

陳姓船長以及呂姓輪機長見事跡敗露，原本囂張淡定的表情消失，還直言「我要找律師」，2人最後初步坦承，受到1名男子請託，以50萬的代價到屏東外海取貨找漁船取貨。

但2人辯稱，原本以為是走私香煙，沒想到竟然是毒品安非他命，最後警方依照毒品罪嫌將2人送辦。2人坦承是從大陸籍船隻接收貨物，但從外包裝看起來像來自東南亞的文字，目前仍將循線追查貨物來源以及幕後的金主。

▲▼北市刑大在烏石港破獲720公斤的安非他命，藏在漁船的秘密夾層。（圖／記者邱中岳攝）

▲陳姓船長原本囂張嗆警「你們慢慢找」，最後「藏寶圖」露餡改口「我要找律師」。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼北市刑大在烏石港破獲720公斤的安非他命，藏在漁船的秘密夾層。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，陳姓船長心思相當縝密，在與對方接洽時，先將一張百元鈔票上的編號拍照，並且提供給對方，2船在屏東外海碰頭時，先互相閃燈3下確認身份，等到雙方見面，船長掏出百元鈔票確定編號後，對方直接將毒品拋向陳姓船長的船隻上。

陳姓船長為了怕被警方查緝，竟然將後船艙的底層水箱，利用砂輪切割器刨開一個秘密夾層，並將毒品藏在裡面，再用木板釘回去，上面還塗上環氧樹脂，利用其氣味影響緝毒犬的嗅覺。

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