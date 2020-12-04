高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光：媽癌症3期、2兒女重度身心障礙

記者黃子倩、吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市大樹區大坑路高屏溪河流岸旁4日上午8時許，一名種植苦瓜的農民行經該路段時發現，有民眾在車內輕生！警消人員獲報到場發現，車內4人為一家人，均明顯死亡，已通知死者家屬到場完成後續程序。

▲高雄高屏溪旁一家四口陳屍車內，社會局曝這家人為中低收入戶。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，4名死者為一家人，坐在駕駛座的為57歲簡姓男子，後座為52歲許姓女子，另有2名子女年齡分別為24歲兒子、11歲女兒，2人均是重度智能身心障礙。至於詳細事件發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

大寮區長黃伯雄指出，簡男全家是列冊中低收入戶，簡男妻子罹患癌症第3期，2名子女分別罹有癲癇和失語症，全家平時靠簡男打零工，加上2名子女中低收入戶一個月5千元的身心障礙補助以及社會局補助維生，下午也會再和市府社會局人員慰問簡男哥哥。

高雄市政府社會局則表示，本案為列冊中低收入戶，2位子女領有中低身障補助，合計每月1萬130元，該戶在事發前未曾向社會局求助，也未被列為高風險家庭，後續將由大寮社福中心與區公所協助家屬處理喪葬事宜。

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