認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵！淚奔站櫃台前狂哭

▲高雄妹遭彰化人夫摩鐵內性侵，她哭著追出房門求櫃台報警。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名20歲人夫得知女網友與男友吵架，用帶對方散心的藉口，將女網友載往摩鐵性侵得逞，完事後直接開車離去，將人丟包摩鐵內。女網友嚇壞奪門而出，哭求櫃台人員報警處理。人夫事後被依強制性交罪判刑2年，因與女網友以10萬元和解，獲緩刑5年。可上訴。

判決指出，阿亦（化名）2019年5月間在臉書上認識幼幼（化名），當天清晨5時許，阿亦聽說幼幼跟男友吵架，隨即自告奮勇說要開車到高雄找幼幼，帶她出門散心。2人下午3時許碰面，並前往彰化鹿港吃冰，晚間6時許2人決定到摩鐵內唱歌、吃東西。

不料，進入摩鐵後，阿亦起了邪念，竟將幼幼壓在床上，性侵得逞。阿亦完事後更直接穿上衣服到停車場內開車離開，面對櫃檯人員詢問，僅謊稱「出去買東西吃，還要回來」後，便快速駛離。幼幼隨後表情慌張地哭著跑出房門，請櫃檯人員報警處理，同時站在櫃台前不斷狂哭，案件才因此曝光。

法院審理後，認為阿亦與幼幼認識不到一天，阿亦竟然為了滿足自己的性慾侵犯幼幼，應予責難，但考量他並不是預謀犯案，只是一時失慮，已婚有2個小孩，又兼3份工作養家，事後也跟幼幼以10萬元成立調解，最後依照強制性交罪將他判刑2年，但給予緩刑5年，期間應付保護管束，並應向檢察官指定的公益機構或團體提供240小時的義務勞務，參加法治教育5場。全案仍可上訴。