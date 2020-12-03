　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵！淚奔站櫃台前狂哭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市陳姓男子透過網路臉書找到國中少女，以6千元為代價邀約與楊姓雇主性交易遭拒，憤而強脫少女褲子讓楊性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲高雄妹遭彰化人夫摩鐵內性侵，她哭著追出房門求櫃台報警。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名20歲人夫得知女網友與男友吵架，用帶對方散心的藉口，將女網友載往摩鐵性侵得逞，完事後直接開車離去，將人丟包摩鐵內。女網友嚇壞奪門而出，哭求櫃台人員報警處理。人夫事後被依強制性交罪判刑2年，因與女網友以10萬元和解，獲緩刑5年。可上訴。

判決指出，阿亦（化名）2019年5月間在臉書上認識幼幼（化名），當天清晨5時許，阿亦聽說幼幼跟男友吵架，隨即自告奮勇說要開車到高雄找幼幼，帶她出門散心。2人下午3時許碰面，並前往彰化鹿港吃冰，晚間6時許2人決定到摩鐵內唱歌、吃東西。

不料，進入摩鐵後，阿亦起了邪念，竟將幼幼壓在床上，性侵得逞。阿亦完事後更直接穿上衣服到停車場內開車離開，面對櫃檯人員詢問，僅謊稱「出去買東西吃，還要回來」後，便快速駛離。幼幼隨後表情慌張地哭著跑出房門，請櫃檯人員報警處理，同時站在櫃台前不斷狂哭，案件才因此曝光。

法院審理後，認為阿亦與幼幼認識不到一天，阿亦竟然為了滿足自己的性慾侵犯幼幼，應予責難，但考量他並不是預謀犯案，只是一時失慮，已婚有2個小孩，又兼3份工作養家，事後也跟幼幼以10萬元成立調解，最後依照強制性交罪將他判刑2年，但給予緩刑5年，期間應付保護管束，並應向檢察官指定的公益機構或團體提供240小時的義務勞務，參加法治教育5場。全案仍可上訴。

ET快訊
即刻降溫！今晚到明晨「低溫急凍13°C」　入冬以來最冷區域曝
全台最荒涼車站！一年僅283人搭乘沒驗票員：自己走快嚇死
罕見狼人症！20孩誤喝生髮水「全身長滿毛」沒藥醫
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中大里民宅突冒火光！夫妻重燒傷送醫...警疑丈夫縱火立案調查

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵！淚奔站櫃台前狂哭

蘇震清絕食第3天出庭　怒批北檢用大陸錄音軟體...檢：是台灣宏碁

孤獨悲鳴：阿伯住處突倒地尿失禁...喊救命　警破門幫更衣送急救

盛唐+九褔共250人服用摻砂硃鉛丹中藥　呂世明姊姊也受害

3賤招專詐PTT鄉民！代購哀鳳＋IKEA家具...優惠價吸60人削130萬

桃園客運詐領公路總局千萬補助款　88歲前董座吳運豐判刑2年

尋「神」啟事！苑裡土地公不見了　竊賊辯：偷回家改運

快訊／蘭陽溪出海口溺水意外　捕鰻苗民眾遭浪沖走載浮載沉

盛唐中醫違法中藥加鉛被起訴　中市府：月底前開懲戒會最重廢證

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

小貓「四肢遭綁」困密封保麗龍箱 全身疥瘡志工搶救收編...牠喜獲新生

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

邱宇辰問「最喜歡哪個棒棒堂弟弟？」　席惟倫誠實「小煜」...他自嘲：我習慣了！

貪玩兄弟！聯手把塑膠袋「全展開」 阿祖翻白眼...弟罰站還偷睡覺XD

台中大里民宅突冒火光！夫妻重燒傷送醫...警疑丈夫縱火立案調查

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵！淚奔站櫃台前狂哭

蘇震清絕食第3天出庭　怒批北檢用大陸錄音軟體...檢：是台灣宏碁

孤獨悲鳴：阿伯住處突倒地尿失禁...喊救命　警破門幫更衣送急救

盛唐+九褔共250人服用摻砂硃鉛丹中藥　呂世明姊姊也受害

3賤招專詐PTT鄉民！代購哀鳳＋IKEA家具...優惠價吸60人削130萬

桃園客運詐領公路總局千萬補助款　88歲前董座吳運豐判刑2年

尋「神」啟事！苑裡土地公不見了　竊賊辯：偷回家改運

快訊／蘭陽溪出海口溺水意外　捕鰻苗民眾遭浪沖走載浮載沉

盛唐中醫違法中藥加鉛被起訴　中市府：月底前開懲戒會最重廢證

理財周刊／電動車與5G將躍居主流

雙12優惠／CIAO肉泥單包48元　寵物雲商城只有「日本進口」給毛小孩最好的

理財周刊／從12月行情看明年投資趨勢

法系掀背小車英國只賣「30.4萬」　支援無線Apple CarPlay

長中工群參加全國技藝競賽　榮獲電腦輔助機械製圖金手獎亞軍

花蓮大禮步道天雨路滑！女山客跌倒「手腕骨折」消防員攻山救援

港今新增90例確診病例　31例源頭不明

房仲唯一　信義房屋居家服務中心獲網路溫度計策略卓越獎

新鮮人面試「理想職缺」沒消息　3年後突被找回：你值5萬了

才剛成為年終球后　謝淑薇生涯第4度入圍WTA年度最佳組合

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

社會熱門新聞

貴婦淪地下錢莊性奴　「肉身抵債」遭偷拍

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀

中天自焚翁遺書曝光　女兒趕醫院

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

快訊／男中天門口自焚！持汽油潑灑自己

台中女大生PO文「求包養」醜態曝光

快訊／景美驚傳虐殺案！男遭毆不治

情侶一氧化碳中毒雙亡　房東省1萬元害命

女員工帶男友進公司嘿咻　老闆裝3針孔全錄下

快訊／男凌晨跳新北大橋　墜20m倒臥草叢亡

十五分幫超殺凌虐！他欠10萬賭債慘死

妻中風哀號30年　夫不捨悶殺痛哭「對不起」

驚悚片曝！他自家田旁遭輾斃　拖吊車肇逃喊：沒發現

即／高雄下水道2死　工人全身淤泥無法插管

更多熱門

相關新聞

變態男性侵女童　用針線包縫傷口

變態男性侵女童　用針線包縫傷口

美國佛州32歲消防員普波(Argelio Pupo)被控與27歲女友基恩(Morgan Keene)，一起聯手性侵寄養在家中的7歲女童，逞完獸慾的普波發現女童下體流血出現撕裂傷，為了掩滅犯行竟然自行用針線縫補傷口，2人近來均被指控對12歲以下孩童性侵犯的罪名。

傳播妹慘遭下藥性侵　2男1死1遭判3年2月

傳播妹慘遭下藥性侵　2男1死1遭判3年2月

快變死城了！彰化大城鄉民挺綠電跪地陳情

快變死城了！彰化大城鄉民挺綠電跪地陳情

張作驥性侵判3年10月定讞　鈕承澤判更重原因曝

張作驥性侵判3年10月定讞　鈕承澤判更重原因曝

遭肉羹店老闆性侵！她痛醒睜眼還被問：喜歡嗎？

遭肉羹店老闆性侵！她痛醒睜眼還被問：喜歡嗎？

關鍵字：

性侵摩鐵彰化

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

貴婦淪地下錢莊性奴　「肉身抵債」遭偷拍

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

台灣YouTube排行榜出爐！衛福部宣導奪熱門影片冠軍

羅志祥停工7個月少賺6億！

驚見女兒拍6分片　網美母喊話！

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀

中天自焚翁遺書曝光　女兒趕醫院

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

快訊／男中天門口自焚！持汽油潑灑自己

廖慧儀前男友「千字遺書曝光」！

曾之喬「沒經主人同意直接躺」說睡就睡

中企買斷小島99年使用權　限她3天搬走

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

更多

最夯影音

更多
羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得
By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面