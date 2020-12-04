綠議員稱萊豬給窮人「多個選擇」　林為洲：感謝執政黨...感恩喔！

記者徐政璿／台北報導

萊豬引發食安疑慮，民進黨高雄市議員黃明太2日質詢時，一句「高收入的人不可能吃美豬，一些比較貧窮、經濟狀況不好的，多了選擇的機會」言論，引發風波。國民黨立法院黨團總召林為洲就在臉書諷刺，本來有錢沒錢，大家都吃台灣豬的無毒豬，「感謝執政黨，給窮人選擇吃萊豬的機會，感恩喔！」

民進黨市議員黃明太2日在市政總質詢上，一開頭就先問高雄市長陳其邁：「有沒有鼓勵市民吃美國進口的豬肉？」，陳其邁答覆：「我鼓勵多吃台灣豬。」他接著問農業局代理局長王正一：「台灣的蔬菜水果有沒有使用農藥？」，王正一表示確實是有；他再問衛生局長黃志中：「農藥有沒有殘留在蔬菜水果？」，黃志中答覆，衛生局每年都有檢驗，每年驗的結果只有極少部分不合格。

黃明太則接說：「對嘛，我們就是要檢驗，農藥的殘留，我們有一個許可的範圍，並不是說因為有農藥的殘留，們就不吃台灣蔬菜水果。如果以同樣的標準，說實在的，最近被立委、議員嚇到不敢吃豬肉，而且也替美國人煩惱，如果這樣，為了吃這個豬肉，不知道美國人死多少人了。」

他說：「台灣是一個自由貿易的國家，我們不能叫人家買我們的東西，我們卻不去買人家的東西，美國豬肉口感也不好，相對的，價格比較低，高收入的人不可能去吃美豬，一些較貧窮的、經濟狀況較不好的，他多了一個選擇的機會，我們也沒有強迫他們去吃；如果都沒有人吃，誰要進口？如果大家都沒有吃，根本就沒有人會進口。」