連獲彭博50人、國際領袖先鋒獎　蔡英文：榮耀屬於全民

▲蔡英文連獲2國際殊榮，透過臉書感謝國人。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文日前入選「彭博50人」（Bloomberg 50），4日又獲「全美議會交流理事會」（ American Legislative Exchange Council, ALEC）頒贈「國際領袖先鋒獎」，讓台灣受到國際矚目。不過，蔡英文謙虛表示，這不是她個人的榮耀，而是所有台灣人民集體努力的成果。

蔡英文接連獲得國際殊榮，她4日透過臉書表示，「這不是我個人的榮耀，而是所有台灣人民集體努力的成果」、「獎項肯定的不只是我個人，而是全體台灣人民」。

蔡英文指出，執政團隊就在各項防疫措施上超前部署，我們在各個產業、領域，更有許多自動自發，熱心奉獻的國家隊成員，共同投入防疫物資生產。我們全體國民，除了積極配合落實防疫措施，更發揮各種創意和創新，和政府共同提升防疫措施的效率和效能。

蔡英文特別提到，台灣歷經威權統治，如今成為亞洲最蓬勃的民主國家，身為總統「我的職責是維護及捍衛台灣的民主自由的生活方式，也不會對台灣安全有任何的妥協。」要感謝全體人民，一起面對各種挑戰，捍衛民主，也共同在經濟和防疫上都創造了斐然的成果。

蔡英文強調，現在時序入冬，國際疫情升溫，面對這一波疫情，我們也絕對不能鬆懈。12月1日，秋冬防疫專案 正式上路，希望大家共同配合防疫措施，嚴守疫情防線，讓台灣繼續成為世界上最安全的地方！

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