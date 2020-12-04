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淡水、埔里、鹽埕都入選！國旅玩不膩　百大「經典小鎮」玩法曝

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▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲觀光局精選出全台百大經典小鎮。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局今日舉辦「臺灣經典小鎮3.0授證」記者會，表揚全台100個經典小鎮，如宜蘭冬山、台北信義、新北淡水等。交通部長林佳龍表示，未來3年將從百大經典小鎮中，評選出十大國際經典小鎮，作為推廣國際旅遊的重要景點。

林佳龍表示，觀光局花費3年，搜集了全台百大經典小鎮，有百種風情、百種特色，台灣觀光要走向精緻旅遊，就必須有深度的旅遊體驗，將小鎮打造為國際級的亮點，未來3年會持續提升小鎮軟硬體品質，將再從中評選出10個小鎮，做為十大國際經典小鎮，推廣給國際旅客踩點。

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林佳龍表示，針對沒有入選的小鎮，觀光局將對其輔導，向其他標竿小鎮學習，另外經典小鎮將配合觀光圈，搭配每年的主題旅遊年，提升設施與服務水準，帶動區域的觀光圈與產業聯盟發展，建立屬於台灣美好的品牌。

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲▼全台百大小鎮各有特色。（圖／觀光局提供）

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

入選小鎮3.0各具特色，宜蘭縣冬山鄉有冬山河生態綠舟，萬坪河岸可供野餐及踏青。臺北市信義區有全臺最完整自行車道路網，可以騎著YouBike漫遊四四南村，感受眷村風華。

到新北市淡水河岸吹吹風，賞夕陽美景逛老街。鶯歌是陶瓷小鎮，可以捏陶拉坯玩體驗。臨近的三峽區祖師廟有東方藝術殿堂美名，還可以浸染最美的藍染文化。探索桃園市復興的北橫山林秘境，品味多汁水蜜桃。到新竹縣峨眉鄉賞湖光山色、品味美人茶香。

往中部走來到鐵路山海交會苗栗縣竹南鎮，進入夢幻崎頂子母隧道。臺中市霧峰區有九九峰，走入林家花園感受仕紳風雅。往海線到梧棲感受老街百年歲月，激盪歷史雲煙。彰化市有大佛，看鷹揚八卦。社頭鄉是織襪的故鄉、芭樂寶地。二林是全臺酒莊密度最高小鎮，來一趟微醺農體驗。到芳苑坐鐵牛車，跟著海牛採蚵樂。

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲▼觀光局將再評選出十大經典小鎮，推向國際觀光市場。（圖／觀光局提供）

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

前進臺灣地理中心-南投縣埔里鎮，一起體驗特色手工造紙。竹山鎮是文創工藝小鎮，打造一場精采竹藝復興。搭火車到雲林第一大城-斗六市，漫遊雲中街文創聚落。來到濱海口湖鄉濕地賞鳥，大啖海味嘗鮮。

往南部走來到鹹風陣陣的嘉義縣布袋鎮，看見白色鹽田浪漫高跟鞋教堂。新港鄉有奉天宮，有拜有保庇。臺南市北門區的鯤鯓王平安鹽祭也不遑多讓，可以深度體驗民俗文化。暢遊文化古都在安平，搭船遊運河漫漫遊。百年嘉南大圳在官田，悠遊水菱田、戀戀烏山頭。

高雄鹽埕區愛河水波好風光，駁二藝術漫漫遊。漫步曹公圳，邂逅美麗鳳山古城。到岡山遊崗山之眼，嚐羊肉、蜂蜜、豆瓣醬三寶。屏東縣枋寮鄉是黑珍珠的故鄉。到琉球鄉浮潛看海龜、體驗潮間帶。往東部走到花蓮縣新城鄉，這裡有海灣美景，也是曼波魚的故鄉。臺東縣卑南鄉有知本溫泉美人湯及原民部落文化。

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