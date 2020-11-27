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12/1起「平日跟團玩」有補助！獎助辦法出爐　每團可補1.5萬元

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▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,國旅客,出遊,好天氣,放晴。（圖／記者李宜秦攝）

▲觀光局推動國旅補助。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局為持續刺激國旅景氣，將於12月1日起至1月31日推動冬季平日團遊補助計畫，補助旅行業於冬季包裝團體旅遊，旅遊天數應為2天1夜以上，每團獎助1.5萬元，每家旅行業申請上限15團。

觀光局表示，將於109年12月至110年1月間辦理「冬季平日團體旅遊補助專案」，以延續安心旅遊熱度，持續鼓勵旅行業者轉型經營國旅市場。此外，國境未能解封，觀光局也自12月1日起受理綜合、甲種旅行業及觀光旅館業、旅館業申請紓困3.0第四季(109年10月至12月)員工薪資補貼。

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此次「冬季平日團體旅遊補助專案」，補助旅行業於冬季包裝團體旅遊，旅遊天數應為2天1夜以上，行程需主要安排於平日出遊，以分散假日觀光景點人流。

同時鼓勵旅行業提供導遊領隊人員工作機會，以旅行業需雇用導遊領隊人員擔任隨團服務人員方能領取出團補助之方式，將以往導遊領隊人員生計補貼改採功能性補貼納入，每團獎助1.5萬元，每家旅行業申請上限15團，預期可帶動超過百萬人次出遊，直接間接觀光效益達69億元。

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,國旅客,出遊,好天氣,放晴。（圖／記者李宜秦攝）

▲年末為國旅淡季，觀光局推動補助刺激景氣。（圖／記者李宜秦攝）

交通部觀光局同時與各地方政府共同合作推廣冬季團體旅遊，旅行業如於冬季團遊期間至少安排一晚住宿於有舉辦相關團體旅遊補助之縣市，可向觀光局申請最高2萬元補助。本加碼方案是為了鼓勵各縣市可依縣市特性補助團體旅遊，期藉由聯合補助方式，吸引更多旅行團造訪，中央與地方共同為國旅市場保溫。

而由於國際間嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續嚴峻，國境未能解封，觀光局本波紓困3.0第四季員工薪資補貼方案(自109年10月1日起至12月31日止)，仍分別補貼綜合、甲種旅行業、觀光旅館業、旅館業給予雇主薪資費用之4成補貼。

▲▼觀光客,觀光,國旅,旅遊,旅客,出遊,南投,清境農場。（圖／記者李宜秦攝）

▲今年國旅人潮大增。（圖／記者李宜秦攝）

其中旅行業須提出曾參與安心旅遊國旅補助、參與國內旅展及與公私部門合作振興國民旅遊拓展商機之實績，以「有轉型作為旅行業者」為補助對象，至接待非本國籍旅客為主之旅館業仍比照第三季須加計營業額衰退幅度，均自12月1日起受理業者申請。

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