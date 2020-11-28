立委轟政績用騙的！林佳龍稱「搞錯了」：春節國旅補助搭機也適用

▲民進黨立委楊曜。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局日前公布春節孝親專案，在2月8日到13日間，55歲以上國民，若從外地搭乘雙鐵或國道客運到北北基桃竹6縣市旅遊，最高可享6000元補助。此方案卻被立委楊曜痛批政策錯誤，直指交通部長林佳龍政績用騙的。林佳龍今日表示，交通部的政績社會都有感，是委員搞錯了。

楊曜日前在臉書表示，交通部的春節孝親專案將需要搭飛機的離島鄉親排除在外，痛批交通部「政績用騙的、政策是錯的」，他表示，林佳龍只在乎選票多的地方，灑錢補助也只針對選票多的區域，選票少的地方根本毫不在乎，並質疑「澎湖火車站在哪？還是要我們搭國道客運？」

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▲楊曜質疑，交通部的國旅補助政策排除離島鄉親。（圖／記者李宜秦攝）



對此，林佳龍今日表示是委員「搞錯了」，交通部已向楊曜說明，離島鄉親不會被排除在補助專案外，搭飛機除本來就有補貼，現在又可打7折，離島鄉親春節來台灣玩機票近乎半價，再搭配孝親專案的補貼，絕對相當優惠。

林佳龍表示，交通部的政績社會都有感，從防疫、紓困到振興，澎湖也是受益良多，春節期間人多交通難免擁擠，交通部會加強疏運，此外觀光局下月推動冬季平團遊補助，澎湖也將是許多人的旅遊目的地，他表示，先前可能資訊呈現的不完整，才會導致誤會。

交通部強調，航空運輸也適用春節疏運孝親專案的優惠，在原先擬定的方案就有，近幾日會發布相關辦法，其中會再詳細說明。此外春節期間為了達到疏運目的，也有針對離島航班優惠。