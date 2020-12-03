春節國旅補助12/8開搶！搭「雙鐵、客運、飛機」可補　搭船不適用

▲春節孝親國旅補助專案的交通方式不含搭船。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局將於2月8日到13日間推動「春節孝親專案」，只要年滿55歲以上的本國國民，自外縣市搭乘雙鐵、國道客運或飛機至北北基桃竹等6縣市，就可享最高6000元的國旅補助，8日起陸續開賣相關遊程。觀光局表示，方案不包括搭船，但旅行社會加以包裝，只要有利用到其中一種大眾運輸工具，就可領補助。

觀光局表示，7月起推動安心旅遊，響應最熱烈的區域包括花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市、高雄市，北部區域則未見復甦，為協助困難的北台灣旅遊業者，因此春節孝親國旅補助針對北台灣實施，希望能達到紓困與疏運兩大效果。

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觀光局指出，春節孝親專案將於2月8日到13日間推動，適用補助對象為55歲以上的本國國民，必須以住宿＋搭乘雙鐵、國道客運或飛機等配套專案為主軸，每人憑身分證每晚可補1500元，最多可用4次、補助6000元。

▲觀光局本月起推動團體旅遊補助。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，本月已開始受理旅行業報名，8日起由旅行業包裝後陸續推出相關套裝產品，觀光局將建置台灣旅宿網孝親專案活動專區，公告參加活動的旅行業名單、詳細活動細節等。

針對適用的大眾運輸沒有船隻一事，觀光局旅宿組解釋，雖然沒有包含搭船，但離島的鄉親可以搭船來台後，再透過指定的大眾運輸抵達北台灣旅遊，仍可享有補助。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

觀光局預估，需要花費2到3年後，來台國際旅客才可能恢復去年1200萬人次的水準，因此將先持續提振國旅，再佈局衝刺國際。交通部長林佳龍表示，目前觀光局的振興計畫都是到明年初，預計明年疫苗研發成功後，觀光旅遊業就可迎接新的商機，不過若疫情有所轉變，觀光局也會再檢視推動相關方案。