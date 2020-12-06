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Google Assistant再升級　所有有線耳機皆可用語音通知

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▲▼GOOGLE被指控濫用個資。（圖／路透）

▲Google Assistant升級，可進行語音通知。（圖／路透）

記者余弦妙／綜合報導

Google Assistant耳機除了語音命令外，日前也對所有的有線耳機進行優化，用戶只需透過系統設置中的Google應用啟用「通知」訪問權限，即可讓Google Assistant進行語音通知，可朗讀訊息內容。

根據外媒報導指出，Google Assistant在此前就已經能夠通過讀取簡訊或Hangouuts應用程式發送SMS簡訊給用戶，而現在該功能再升級，目前Google Assistant理可以讀取來自WhatsApp、Telegram、Slack、Discord、GroupMe等即時通訊軟件的大量信息。想要嘗試這項操作，向Google Assistant說「read my messages」（讀取我的信息）就可以了。

語音助理在聽到這條語音命令後，Google Assistant 就會跳出最近收到的一條信息並大聲朗讀，朗讀的內容包括應用程序和發件人的姓名，接著你可以選擇輸入或要求回覆；Google Assistant將立即發送回答並將原始消息標記為已讀。

不過這邊要注意的是Google Assistant無法讀取圖片、影片、語音等信息，目前這項功能在所有的有線耳機都可以使用。

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