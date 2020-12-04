國民黨團告發蘇貞昌違反《社維法》　徐國勇：依法辦理

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌日前於立法院備詢時，聲稱政府開放萊豬政策得到肉品加工業者支持，卻隨即遭屏東信功肉品駁斥，國民黨團總召林為洲4日上午率領黨籍立委，前往中正一分局告發蘇貞昌違反《社會秩序維護法》。對此，內政部長徐國勇受訪時表示，全案將依法辦理。

行政院長蘇貞昌4日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。徐國勇會前受訪時表示，全案將依法辦理。

蘇貞昌1日在立法院接受國民黨立委蔣萬安質詢時，搬出具國民黨中常委身份的「信功肉品」也支持政府萊豬政策，遭業者發聲明打臉。

對此，國民黨團2日召開記者會，痛批蘇貞昌把牛豬產業鏈的廠商都抓來背書萊豬政策，嚴重影響商家聲譽，非常不道德，國民黨團書記長林奕華更直呼此事形同「丁怡銘事件2.0」，國民黨團將告發蘇貞昌散布假訊息。

國民黨團總召林為洲則砲轟，蘇貞昌散布假訊息說人家支持萊豬，「這跟丁怡銘有什麼不一樣」，他要求不只要蘇貞昌道歉，國民黨將提出告發，丁怡銘要被查辦，蘇貞昌發布假訊息應該也要被查辦。

對此，國民黨團4日上午由林為洲帶隊，並率領國民黨青年團赴台北市中正一分局，將正式告發蘇貞昌違反《社會秩序法》。

▼國民黨團總召林為洲前往中正一分局，告發行政院長蘇貞昌違反《社維法》 。（圖／記者李毓康攝）



其他人也看了這些...

►國民黨曝光影片打臉蘇貞昌：日期內容全講錯、信功談的是口蹄疫

►蔣萬安不在意被綠營攻擊 反嗆蘇貞昌：國會殿堂公然說謊毀人商譽

►扯信功挺美豬遭打臉 蘇貞昌：不是指哪家公司支持萊劑肉品進口

更多熱門新聞...

►信功「拒用萊豬」打臉 政院：蘇貞昌指的是豬農支持政府協助豬農

►獨／萊豬衝擊709億養豬業 風險評估報告不到350字

►獨／農委會萊豬影響報告4頁全文曝光 「讓進口國競爭冷凍市場」

►振興一下我們的美麗