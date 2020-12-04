綠議員「美豬給窮人多個選擇」　教授笑諷德政：有得吃就不錯了

▲市議員黃明太市政總質詢 。（圖／翻攝高雄市議會）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄市議員黃明太2日質詢時，為了挺萊豬，竟語出驚人直指「美豬是給較貧窮、經濟不好的人，多了一個選擇的機會！」一席話引來砲轟，淡江大學全球發展學院院長包正豪也忍不住發文嘲諷，「原來豬肉對台灣窮人，已經是難以負擔的奢侈品。」

黃明太在當日質詢時，先是以國內蔬菜、水果也有農藥殘留，但有許可範圍做比較，緊接著更脫口說「高收入的人不可能去吃美豬，一些較貧窮的、經濟狀況較不好的，他多了一個選擇的機會。我們也沒有強迫他們去吃，如果都沒有人吃，誰要進口？如果大家都沒有吃，根本就沒有人會進口。」

對此，包正豪傻眼直呼，「原來台灣社會階級分化已經到了這樣嚴重的地步，豬肉對台灣窮人，已經是難以負擔的奢侈品，所以得要靠進口便宜，但有添加藥品的豬肉，來滿足基本需求。」

包正豪也忍不住吐槽，「進口含萊克多巴胺的美國豬肉是要給窮人多一個選擇，而像他這樣高收入的人是不會吃的。以市議員每個月能領到的錢來說，扣除助理薪資補助24萬，可能有將近26萬元，包括各類實報實銷項目，以這個標準來看，很傷心地說，我是窮人。」

最後，他更笑諷，「感謝民進黨德政，讓我有機會選擇吃豬肉，雖然有毒，但窮人還挑選什麼，有得吃就不錯了。」