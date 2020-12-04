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國民黨怒告蘇貞昌違反《社維法》　江啟臣：調查是否造謠

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記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨團4日上午赴中正一吿行政院長蘇貞昌，國民黨主席江啟臣表示，檢調單位會調查蘇揆有無造謠，畢竟廠商與人民感受不好，大家會有「民不與官鬥」的心態，政府也不應因為有權利，強勢壓迫人民表態。現在的政府不會做事但很會做圖，否則不需要蔡英文親自出來滅火。

▲江啟臣。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者羅婉庭攝）

國民黨團總召林為洲、國民黨青年團上午至中正一分局，告發蘇貞昌違反《社維法》。對此，江啟臣指出，政府該負的責任不負，該做的事情不做，讓民間企業已切結方式自清，主動承諾不會進口萊豬，事情都已經如此，政府還要蹭人家，說民間單位可以幫助解決問題，「但別忘了，要解決問題的是政府不是人民」。

至於是否撤換閣揆？江啟臣回應，民進黨內部的事情他不多做評論，但是人民要求的是政府面對問題時要有肩膀、要提出方法，執政與解決問題要謙卑。總統蔡英文曾說不該讓人民上街頭，天氣越來越冷了，在寒冬中讓人民上街頭，領導人應該感到羞愧。

江啟臣表示，政府應能夠往為人民做事的內閣改善，大家看得很清楚，現在的政府會不會做事，但很會做圖，出事就推給在野黨、店家、廠商、進口商，這是民怨四起的原因，蔡英文不會不知道。

江啟臣說，如果現在的內閣做得很好，不需要蔡英文親自出來滅火，每個禮拜三親自回應媒體問題，出面幫蘇貞昌講話。國民黨作為在野黨就是監督，就是發覺問題及反映民意。

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