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房客激戰噴屎「床單大爆血」！女房務一掀棉被崩潰：整組都廢了

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▲▼房客激戰噴屎「床單大爆血」！女房務一掀棉被崩潰：整組都廢了。（圖／爆料公社）

▲女房務近日整理房間，結果一掀棉被徹底傻了...（圖／爆料公社）

網搜小組／柯沛辰報導

那天晚上到底發生什麼事？一名女網友在臉書抱怨，她在飯店擔任房務人員，不料前幾天整理房間時，一掀開棉被差點傻眼，因為床單不只有大片血跡，還有棕色排泄物，讓她不禁崩潰直呼「整組都報廢了！」

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，當時她進到房間整理，乍看還算乾淨，所以起初也沒多想，沒想到被子一掀開，讓她當場傻眼。照片中可見，白色床單上留有一片紅褐色痕跡，中間還有明顯的糞便，而一旁的棉被也慘不忍睹，除了大片血跡，還沾到不明的黃色液體。

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原PO抱怨，「大便跟血跡過程我不清楚是怎麼搞的，不知道是O交還是說剛好月經來想大號，但麻煩這位客人，如果你有看到這篇文章，請你不要只付2000塊就了結，整組都報廢了！」她透露，飯店已經在虧損，希望大家可以體諒一下房務人員，不要惡搞房間、為難服務人員。

許多網友看完紛紛表示，「這分明是命案現場」、「快公布那個胎哥鬼」、「脫屎脫尿又脫血」、「這客人太扯了！支持索賠」、「月經來也不會那麼誇張吧」、「噁爆了，好缺德的客人」、「住宿都有登記資料不是？讓他賠」、「我猜應該是痔瘡破了」、「媽呀！連枕頭都有賽」、「這真的可以報警了」。

其中，也有同業心有戚戚，分享過去血淚經驗，「以前當房務也有打掃過噁心的房間，按摩浴缸內滿滿屎跟尿，有夠胎哥的，鑲在牆壁上的液晶螢幕全部都是洨，房內垃圾丟滿地，那是我這輩子看過最噁的房間了！」引發熱議。

▼許多網友看完也傻眼，紛紛直呼「噁爆了！」（圖／爆料公社）

▲▼房客激戰噴屎「床單大爆血」！女房務一掀棉被崩潰：整組都廢了。（圖／爆料公社）

▲▼房客激戰噴屎「床單大爆血」！女房務一掀棉被崩潰：整組都廢了。（圖／爆料公社）

▲▼房客激戰噴屎「床單大爆血」！女房務一掀棉被崩潰：整組都廢了。（圖／爆料公社）

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