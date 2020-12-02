展昭寵物用品展高雄最終場！12/11起4天鮮食零食用品搶便宜　精緻年菜亮相　

▲展昭寵物用品展將於12/11（五）～12/14（一）高雄展覽館，展出最多元齊全的產品，打造毛孩最愛的寵物樂園。（圖／展昭寵物用品展提供，下同）

生活中心／綜合報導

南台灣最大檔寵物展來了！展昭高雄寵物用品展於12/11（五）～12/14（一）高雄展覽館，匯聚超過450個攤位、超過130間國內外知名寵物廠商，展出最多元齊全的產品，打造毛孩最愛的寵物樂園！12/10前點選連結，即可立即索取免費門票：https://pse.is/38x2lr。

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【展昭高雄寵物用品展】

時間：2020/12/11（五）～12/14（一）

地點：高雄展覽館

官網：https://www.chanchao.com.tw/petsshow/kaohsiung/

粉絲專頁：https://www.facebook.com/taipei.pets/

防疫不鬆懈 進場需知：

●請全程配戴口罩！未攜帶口罩者，謝絕入場。

●為維護參展廠商、參觀者健康安全，體溫超過37.5度者，謝絕入場。

●展覽採實聯制入場，請完成實聯登記，方可入場。