嬌小女拳手使出「閃電3勾拳」　一招擊倒240公斤對手

▲62公斤女拳手，擊倒240公斤的胖男。（圖／翻攝自YouTube／Наше Дело）



記者王致凱／綜合報導

近日在俄羅斯舉行一場怪奇MMA賽事，身材嬌小的女拳手Darina Mazdyuk，在一場比賽中以迅雷不及掩耳之勢，三兩下就擊倒體重240公斤的網紅男拳手，堪稱是「真戰鬥民族」。

綜合外媒報導，Darina Mazdyuk是一名女性MMA職業拳手，身高167公分、體重62公斤，臂展166公分，職業賽成績4勝1敗，主要在俄羅斯MMA賽事「Fight For Hype」155磅量級中出賽。

至於Grigory Chistyakov則是一名網路紅人，在YouTube頻道上有將近12萬人訂閱。根據資料，Grigory Chistyakov身高181公分，體重240公斤，未曾在職業賽中出賽，只能算是業餘拳手。

在比賽前半段Grigory Chistyakov利用自己的體型優勢逼近Darina Mazdyuk，利用推掌手段將對手推向鐵籠，並用自身體中完全壓制住Darina Mazdyuk。不過因為兩人僵持許久都沒有出招，裁判指示兩人分開，回到擂台中央繼續對戰。

此時Darina Mazdyuk快速對Grigory Chistyakov的頭部發起進攻，比賽約1分10秒時，Darina Mazdyuk一記連續3次勾拳擊中Grigory Chistyakov面部，打得他毫無還手之力，抱頭跌倒。Darina Mazdyuk抓住機會連續攻擊對手頭部，讓Grigory Chistyakov無法翻身應戰，只好投降。最終身材嬌小的Darina Mazdyuk只用了86秒就取的勝利。

事後，身材肥胖的Grigory Chistyakov稱他最近才剛到醫院動了一場手術，並解釋因為身邊一位朋友的死去，促使他下定決心改善自己的健康。他在比賽後表示，「我將投入訓練，將嘗試過一種更健康的生活。」

這場賽事被上傳到網路後引發熱議，但評價卻相當兩極。前UFC選手Julie Kedzie就讚賞Darina Mazdyuk相當勇敢；而UFC裁判Marc Goddard則批評這場比賽是根本是「令人厭惡的一場折磨」。

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