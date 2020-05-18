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影／太極大師「5年無敵手」30秒遭KO！　擊敗MMA冠軍「精髓」揭露

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▲馬保國炫耀曾打贏MMA冠軍皮特影片。（圖／翻攝自微博，下同）

▲馬保國炫耀曾打贏MMA冠軍皮特影片。（圖／翻攝自馬保國微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

渾元形意太極68歲掌門人馬保國17日參加擂台賽，卻被業餘愛好者狠狠擊倒，30秒內倒地3次，他更被挖出，曾經自誇1天打敗2名歐洲搏擊冠軍，在英國5年內沒有敵手，對照現今狀況遭到眾人嘲諷。有大陸網友更指出，當初根本是靠「花錢是大爺」才贏。

馬保國是大陸知名武林高手，生涯最經典的一戰就是擊敗集英國泰拳王、歐洲MMA冠軍、巴西柔術冠軍一身的皮特（Peter Irving），並且有影片為證。馬保國表示，自己利用傳統武術的精髓「接、化、發」，將對方給打懵了。

▲馬保國炫耀曾打贏MMA冠軍皮特影片。（圖／翻攝自微博，下同）

馬保國稱，「我倆二十餘回合的攻防中，皮特的拳頭，連一次也沒有挨到我的身體，我的渾元形意拳能做到『人不知我，我獨知人』」，皮特一被抱擒，便失去了重心和反抗力。但皮特事後接受採訪時表示，這是商量好的表演，招式都是套好的，是假打。

而馬保國之後被詢問此事時，也堅定回應是假打，「如果真打，皮特就沒命了！」經過這些經歷，大陸許多網友對於這次比試很感興趣，沒想到馬保國竟然被50歲的業餘愛好者王慶民，30秒鐘擊倒3次直接KO，更當場陷入昏迷，數分鐘後才清醒。

▲馬保國炫耀曾打贏MMA冠軍皮特影片。（圖／翻攝自微博，下同）

由於馬保國日前才又再度轉發文章，回憶與皮特對戰的「當年勇」，自豪實力太強，當今無對手。如今許多網友到該篇文下「朝聖」，「大師躺下的姿勢就像他為人一樣正直」、「對方受的內傷」、「沒等打呢，就倒了」。但目前馬保國的微博已清空。

▲馬保國炫耀曾打贏MMA冠軍皮特影片。（圖／翻攝自微博，下同）

▲馬保國被KO倒下。（圖／翻攝自微博）

▲馬保國被KO倒下。（圖／翻攝自微博）

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