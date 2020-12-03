　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

別再爽國庫！國一林口交流道科技執法滿月...這種罰單1.6萬張！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市交通局在林口交流道架設科技執法監控系統，取締重點包括闖紅燈、未依標線行駛等違規車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市交通局在林口交流道架設科技執法監控系統，取締重點包括闖紅燈、未依標線行駛等違規車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府交通局於11月初在國一林口交流道龜山一路、文化一路建置高科技執法監錄系統，透過照相取締違規車輛，上路1個月總計開出1萬6344件違規車輛，開出上千萬元罰單，龜山警分局指出，透過重罰取締違規車輛確實收到效果，不但違規件數逐日下降，也有效改善上下班尖峰擁擠亂象。

龜山警分局統計，交通局在國一林口交流道裝設科技執法監錄系統，取締違規車輛，自11月2日起截至11月30日，違規樣態未依標線行駛共計1萬6180件，闖紅燈164件；交通違規行為以10天計算數據如下：
2日至10日，未依標線行駛6643件；闖紅燈41件。
11日至20日，未依標線行駛7061件；闖紅燈58件。
21日至30日，未依標線行駛2481件；闖紅燈65件。

▲桃園市交通局在林口交流道架設科技執法監控系統，未依標線行駛違規車輛仍居絕大多數。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市交通局在林口交流道架設科技執法監控系統，未依標線行駛違規車輛仍居絕大多數。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局表示，取締違規重罰下，交通違規行為有逐漸下降趨勢，因為初期透過媒體宣導後該路口科技執法交通違規行為高，駕駛人為避免受罰開始遵守交通規則，交通違規數據降低，也有效改善交通順暢，市府交通局承諾會適時改善交通工程，讓該路段改善交通擁擠亂象。

龜山警分局說明，取締違規主要以未保持路口淨空、未依標線行駛與闖紅燈等三項為主，其中未保持路口淨空將開罰600元至1200元；未依標線行駛開罰600元至1800元；闖紅燈開罰1800元至5400元，籲請駕駛人務必遵守交通規則，以免荷包失血。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►桃園客運詐領公路總局千萬補助款　88歲前董座吳運豐判刑2年

►影／桃園高級農舍藏詐騙機房　2隻狗諜對諜！檢調「黑妹」勝出

►桃園短裙女逛商場　色店員緊靠偷拍「大腿內側」下場曝

ET快訊
iPhone落敗！盲測16款手機相機　冠軍超冷門
認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵　站櫃台前狂哭
音樂美女直播主帶斗內金主回家　夫暗裝監視器錄下激情片
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

廖國棟打親情牌拚交保　想參加獨子「一生一次婚禮」

北市男國小前揮舞鐵條...醉嗆10歲童　志工阻止挨K警辣椒水收伏

別再爽國庫！國一林口交流道科技執法滿月...這種罰單1.6萬張！

音樂美女直播主帶斗內金主回家　夫暗裝監視器錄下激情片

屏東男獨攀秀姑巒山失聯　手機訊號中斷...明出動直升機搜救

人妻抓包工程師夫狂劈數10人！他只認5個喊「生理需求」：又沒感情

台中大里夫妻重燒傷送醫　警疑丈夫縱火！採證追內情

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵！淚奔站櫃台前狂哭

蘇震清絕食第3天出庭　怒批北檢用大陸錄音軟體...檢：是台灣宏碁

孤獨悲鳴：阿伯住處突倒地尿失禁...喊救命　警破門幫更衣送急救

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

小貓「四肢遭綁」困密封保麗龍箱 全身疥瘡志工搶救收編...牠喜獲新生

邱宇辰問「最喜歡哪個棒棒堂弟弟？」　席惟倫誠實「小煜」...他自嘲：我習慣了！

貪玩兄弟！聯手把塑膠袋「全展開」 阿祖翻白眼...弟罰站還偷睡覺XD

廖國棟打親情牌拚交保　想參加獨子「一生一次婚禮」

北市男國小前揮舞鐵條...醉嗆10歲童　志工阻止挨K警辣椒水收伏

別再爽國庫！國一林口交流道科技執法滿月...這種罰單1.6萬張！

音樂美女直播主帶斗內金主回家　夫暗裝監視器錄下激情片

屏東男獨攀秀姑巒山失聯　手機訊號中斷...明出動直升機搜救

人妻抓包工程師夫狂劈數10人！他只認5個喊「生理需求」：又沒感情

台中大里夫妻重燒傷送醫　警疑丈夫縱火！採證追內情

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵！淚奔站櫃台前狂哭

蘇震清絕食第3天出庭　怒批北檢用大陸錄音軟體...檢：是台灣宏碁

孤獨悲鳴：阿伯住處突倒地尿失禁...喊救命　警破門幫更衣送急救

恭喜！鼓鼓被求婚了　遭當場告白「想嫁給你」超害羞　

世界最大「革龜」曝屍！死後終於不必吃塑膠袋...海巡署：痛心

保時捷Taycan電動跑車3車型473萬起上市　接單破1000張即日交車！

傳美很不爽！情報處長抵台、陸戰隊左營授課被洩密　國安高層追查

台彩威力盃／趙浩宇長打加成最愛王威晨：氣勢帶起來

單親媽苦扛2千萬債！　小薰《大債時代》拍戲哭到爽

總爺野餐音樂會將於周六熱鬧登場　黃偉哲邀請大小朋友享受親子同樂

又反中？澳洲新法：各州跟外國協議　聯邦政府有權否決

蕁麻疹VS.濕疹「4招初步自我判斷」　久拖沒好恐是癌症或內科疾病

小S新節目酬勞不降月入32萬　B2曝拍攝進度「穿拖鞋出外景」

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

貴婦淪地下錢莊性奴　「肉身抵債」遭偷拍

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀

中天自焚翁遺書曝光　女兒趕醫院

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

快訊／男中天門口自焚！持汽油潑灑自己

台中女大生PO文「求包養」醜態曝光

快訊／景美驚傳虐殺案！男遭毆不治

情侶一氧化碳中毒雙亡　房東省1萬元害命

女員工帶男友進公司嘿咻　老闆裝3針孔全錄下

十五分幫超殺凌虐！他欠10萬賭債慘死

快訊／男凌晨跳新北大橋　墜20m倒臥草叢亡

妻中風哀號30年　夫不捨悶殺痛哭「對不起」

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵

驚悚片曝！他自家田旁遭輾斃　拖吊車肇逃喊：沒發現

更多熱門

相關新聞

林口交流道改善　高公局提案獲共識

林口交流道改善　高公局提案獲共識

近年林口地區發展迅猛，連帶導致國道1號林口交流道壅塞情形嚴重，遭譏「塞成全台最大停車場」。交通部長林佳龍指示下，高公局邀集各界溝通，據悉由高公局所提出的增設南入、北出匝道案，今日已獲新北市、桃園市2地方政府共識。高公局將於12月底將可行性評估報部，最快明年底辦理工程招標。

聲音照相抓噪音車元旦全台上路

聲音照相抓噪音車元旦全台上路

「北車+北醫」鷹眼抓違停　科技執法2021年1月上路

「北車+北醫」鷹眼抓違停　科技執法2021年1月上路

國1林口交流道「AI狂抓違規」！國庫21天進840萬

國1林口交流道「AI狂抓違規」！國庫21天進840萬

林口科技執法1天抓812件　不遵守標誌標線居多

林口科技執法1天抓812件　不遵守標誌標線居多

關鍵字：

林口交流道科技執法１個月開罰上千萬

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

貴婦淪地下錢莊性奴　「肉身抵債」遭偷拍

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

台灣YouTube排行榜出爐！衛福部宣導奪熱門影片冠軍

羅志祥停工7個月少賺6億！

驚見女兒拍6分片　網美母喊話！

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀

中天自焚翁遺書曝光　女兒趕醫院

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

廖慧儀前男友「千字遺書曝光」！

快訊／男中天門口自焚！持汽油潑灑自己

曾之喬「沒經主人同意直接躺」說睡就睡

中企買斷小島99年使用權　限她3天搬走

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

更多

最夯影音

更多
羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得
By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面