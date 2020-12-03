別再爽國庫！國一林口交流道科技執法滿月...這種罰單1.6萬張！

▲桃園市交通局在林口交流道架設科技執法監控系統，取締重點包括闖紅燈、未依標線行駛等違規車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府交通局於11月初在國一林口交流道龜山一路、文化一路建置高科技執法監錄系統，透過照相取締違規車輛，上路1個月總計開出1萬6344件違規車輛，開出上千萬元罰單，龜山警分局指出，透過重罰取締違規車輛確實收到效果，不但違規件數逐日下降，也有效改善上下班尖峰擁擠亂象。

龜山警分局統計，交通局在國一林口交流道裝設科技執法監錄系統，取締違規車輛，自11月2日起截至11月30日，違規樣態未依標線行駛共計1萬6180件，闖紅燈164件；交通違規行為以10天計算數據如下：

2日至10日，未依標線行駛6643件；闖紅燈41件。

11日至20日，未依標線行駛7061件；闖紅燈58件。

21日至30日，未依標線行駛2481件；闖紅燈65件。

▲桃園市交通局在林口交流道架設科技執法監控系統，未依標線行駛違規車輛仍居絕大多數。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局表示，取締違規重罰下，交通違規行為有逐漸下降趨勢，因為初期透過媒體宣導後該路口科技執法交通違規行為高，駕駛人為避免受罰開始遵守交通規則，交通違規數據降低，也有效改善交通順暢，市府交通局承諾會適時改善交通工程，讓該路段改善交通擁擠亂象。

龜山警分局說明，取締違規主要以未保持路口淨空、未依標線行駛與闖紅燈等三項為主，其中未保持路口淨空將開罰600元至1200元；未依標線行駛開罰600元至1800元；闖紅燈開罰1800元至5400元，籲請駕駛人務必遵守交通規則，以免荷包失血。

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