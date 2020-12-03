桃園客運詐領公路總局千萬補助款　88歲前董座吳運豐判刑2年

▲桃園客運前董事長吳運豐詐領公路總局1244萬餘元助款，桃園地院3日判處2年有期徒刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園客運在2016年間涉嫌詐領公路總局補助款1244萬餘元，前董座吳運豐等人依詐欺與偽造文書等罪嫌被桃園地檢署起訴，桃園地院3日宣判，吳運豐被依三人以上共同詐欺取財罪判處2年，總經理楊世勛勳判處1年10月，緩刑2年，其餘同夥判分別遭判1年2月至1年8月，另6人無罪，本案還可上訴。

檢警調查，桃園客運公司在2016年間有購車需求，據「交通部公路總局公路汽車客運車輛汰舊換新補助作業要點」規定，客運業者購置車輛時可檢附資料，由公路總局依合約金額，按比例核撥補助款，桃園客運在2016年11月22日在公司會議室舉辦議價會議，討論後由雲從龍公司得標，採購10輛大客車、75輛低底盤公車共計85輛公車。

但桃客為領取較高補助款，於同年11月間，由總經理楊世勳引介，邀集雲從龍公司楊姓負責人到桃客公司董事長辦公室密商，吳運豐、楊世勳等人商議將購車價格提高，可使桃園客運向主管機關取得較高額度購車補助款，遂與雲從龍公司楊姓負責人、蔡姓業務人員合議，製作浮報為3億5626萬元購車款的不實購車契約，向公路總局詐領高達1244萬餘元補助款，再透過車體廣告租賃契約與協議書，將款項轉回桃客帳面，桃檢偵辦後將吳運豐等11人偽造文書、3人以上共犯詐欺取財罪提起公訴。

地院開庭訊問吳運豐等人，發現當時在董事長辦公室開會討論者，實際僅有吳、楊世勳與雲從龍公司楊、蔡2人，吳、楊指示桃客業務部管理組張姓副組長辦理，但吳卻否認犯行，法官查出吳確有指示，因已屆滿80歲依法可減刑，法官審結依涉犯3人以上共同詐欺取財罪判處吳運豐2年有期徒刑。

其餘包括總經理楊世勳被判1年10月、緩刑2年，判決確定後需向國庫支付20萬元；桃客張姓副組長1年2月、緩刑2年；雲從龍楊姓負責人1年8月；蔡姓業務人員1年2月；其餘6人則獲判無罪。

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