終結林口交流道塞車惡夢！　高公局提增設北入、南出匝道獲共識





▲林口交流道改善露曙光，高公局提增設北入、南出匝道獲共識 。（圖／交通局提供）

記者賴文萱／台北報導

近年林口地區發展迅猛，連帶導致國道1號林口交流道壅塞情形嚴重，遭譏「塞成全台最大停車場」。交通部長林佳龍指示下，高公局邀集各界溝通，據悉由高公局所提出的增設南入、北出匝道案，今日已獲新北市、桃園市2地方政府共識。高公局將於12月底將可行性評估報部，最快明年底辦理工程招標。

為改善林口交流道，高公局原規畫將於該處，增設南出匝道，並以立體交叉的方式，分別銜接文化一路往林口與龜山的方向，但9月初會勘時，因地方民意積極爭取應再增設北入匝道。為此，林佳龍當場指示高公局邀請新北市、桃園市政府籌組工作小組，並於3個月內提出解決方案。

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據悉，經多次會議討論，各方雖皆同意林口交流道應增設北入匝道，惟為確保車輛行駛於高速公路的安全性，匝道設計深受「公路路線設計規範」的限制，且林口交流道目前已有五楊高架橋、桃園機場捷運等高架路段，導致路線難以決定。

▲近年林口地區發展迅猛，連帶導致國道1號林口交流道壅塞情形嚴重，遭譏「塞成全台最大停車場」。（圖／翻攝高公局網站）

其中，新北市政府交通局所提出的路線，雖經修正後最大坡度雖勉可符合規定，惟路線起、迄銜接點，卻未將連續鼻端最短距離75公尺納入考量，且該設計恐將嚴重衝擊桃園龜山的車流，因此最後工作小組評估不可行。

據了解，依據規定高速公路若要增設交流道，涉及都市計畫、土地徵收及地方交通，因此應由地方政府提出規劃，雖新北市所提方案不可行，但受林佳龍之命要求協助地方政府「找路」的高公局，隨即開始研擬解決方案，決定將北入匝道起點維持新北市政府交通局的文化一路近八德路處，終點南移調整以銜接林口B北入併為一車道後，再直行銜接主線，最終於今日的會議中獲新北市、桃園市政府共識。

而除北入匝道定案外，工作小組會議今日也決議，將重新調整南出匝道，往林口方向改平面新增一右轉車道，而往龜山方向的高架匝道也會依桃園市政府建議，分岔銜接文化一路內側與復興街；此外，也會同時改善林口A、B交流道南入南出、北入北出的交織問題。

林口交流道整體改善工程的經費初估為19億元，可行性評估將於12月底報交通部審議，若一切順利最快可於明年底完成工程設計與招標，並於開工後30個月內完工。

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