王婉諭收公務電郵「從我的華為手機傳送」　憂大陸監控竊取資料

▲王婉諭收到「華為」傳送的公務信件。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者黃巈禾／台北報導

時代力量立委王婉諭1日下午在臉書自爆，剛剛公務信箱收到一封來自國會聯絡人專案報告的信件，但信件最後竟出現「從我的華為手機傳送」，她擔心，行政院各部會和立院國會辦公室之間的公務信件往返，是否都有遭中國監控、竊取資料的疑慮？

「行政院請注意！說好的中央政府機關，全面禁用中國資通訊產品呢？」王婉諭表示，公務信箱收到一封來自國會聯絡人有關專案報告的信件，信件最後，竟然出現「從我的華為手機傳送」的訊息，這讓她非常驚訝，去年初中國品牌的資通訊產品就已爆出嚴重的資安漏洞、開後門爭議，國際上亦有許多國家政府部門明令禁止使用華為產品。

王婉諭指出，當時行政院發言人Kolas曾表示「總統府、行政院與中央各政府機關，多年前已全面禁止在公務上使用中國品牌的資通訊產品，當然也包括華為」；當時行政院資通安全處處長也說明，依規定，公務使用的網路設備、手機、電腦等資通訊設備，已全面禁止採購中國品牌產品，雖然個人使用的手機或電腦等沒相關規範，但個人手機或電腦無法使用政府內部網路。

王婉諭質疑，既然去年行政院早已宣告全面禁用中國相關的資通訊產品，即使是個人使用的手機、電腦設備，只要牽涉到「公務使用」，都必須要非常謹慎小心資安問題，擔心的是，行政院各部會和立院國會辦公室之間的公務信件往返，是否都有遭中國監控、竊取資料的疑慮？

最後，王婉諭呼籲行政院，請重新全盤檢查目前各個國會聯絡人的相關資通訊產品使用狀況，無論是相關的信件往返，或是與國會辦公室的往來聯絡，都應該以最嚴謹的資訊安全規格管理，不該出現絲毫漏洞。