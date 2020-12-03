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行政院一張圖教你打房！　推「5大面向」抑制炒房

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▲▼行政院祭出打房5面向。（圖／翻攝自行政院臉書）

▲行政院祭出打房5面向。（圖／翻攝自行政院臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院3日公布抑制炒房五大面向 ，包含看得到、查得到、課得到、住得到，以及防投機等方針，盼透過打擊弊端、增加供給與健全制度多管齊下，落實居住正義。

近期出現炒房歪風，除了行政院主打抑制炒房外，國發會也在院會上提出「健全房地產市場方案」，包括建立不動產市場診斷指標、強化預售屋銷售稽查和實價登錄修法、加強社會住宅及租金補貼等4大目標。而指標建商大多支持政府的作法，不過有業者認為，「輔導需能因地制宜，在穩定中進步」、對預售屋實價即時揭露，也須避免有心人士利用這管道，讓建案有「定錨價」。

國發會祭出的房地產對策，短期方向將立即實施或啟動，像是建立不動產市場診斷指標、強化預售屋稽查、加速實價登錄修法、加強查核不動產交易所得、杜絕個人藉由公司規避不動產稅負、修正住家房屋現值免徵標準、精進住宅補貼等目標。

而中長期方向，針對房屋實際用途不符合規定、預售屋紅單和房市炒作、合理房屋稅負、私法人購買住宅等問題，將研議查核房屋實際使用情形、加強管控預售屋銷售行為、持續檢討房屋稅率、建立私法人購買住宅核准制度等。
 

抑制炒房五大面向：

看得到：實價登錄2.0，預售屋全面納管
我已公開承諾推動實價登錄修法，將預售屋全面納管，也確實做到銷售前備查、交易後申報。重點是， #房價揭露落實到門牌 ，也加重申報不實的罰則。

查得到：嚴查紅單炒作，最高可罰百萬
政府己成立「預售屋管理小組」，與地方政府合作強力稽查炒作紅單的行為。最近已展開2波大規模無預警稽查，也曾依法開出120萬元的罰單。稽查只會更嚴，切莫心存僥倖。

課得到：專案查、速修法，雙管齊下阻避稅
政府透過修法、專案查核，嚴查藉由設立公司或股權交易、或將分割為小坪數申請門牌逃漏稅的行為。

住得到：社會住宅提前達標、租金補貼戶數加倍
政府推動8年興辦20萬戶社會住宅，第1階段達成率103%，內政部明年也推出最大的興建計畫。今年8月起，政府也把租金補貼戶數加倍，讓更多有需要的國人都能受惠。

防投機：防治房市資金浮濫，並強化貸款審查機制
防治房市資金浮濫、增加投機客炒房成本，金管會將督促銀行針對不合理貸款個案採差別或審慎放款，央行必要時會依法採行選擇性信用管制措施，金管會將強化對不動產貸款業務的金融檢查及風險控管。

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