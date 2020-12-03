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立委不知秋冬專案？搭高鐵沒戴口罩　翁重鈞道歉：願受罰

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▲▼翁重鈞沒戴口罩。（圖／翻攝自Facebook／李筱峰）

▲翁重鈞沒戴口罩。（圖／翻攝自Facebook／李筱峰）

記者黃巈禾／台北報導

秋冬防疫專案12月1日起開跑，8大場所須配戴口罩，勸導不聽者最高開罰1萬5。國民黨不分區立委翁重鈞被爆料，搭高鐵時沒戴口罩。對此，翁重鈞3日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，沒注意到規範上路，身為立委沒遵守，願意受罰並道歉。

台北教育大學教授李筱峰2日在臉書上貼出一張照片，照片中的男子搭乘高鐵50分鐘，都沒戴上口罩，期間沒吃任何東西，後來有列車服務人員勸導戴上口罩，結果該名男子沒馬上戴口罩，反而趕緊拿起杯子喝一口水，然後繼續不戴口罩。

而該名男子正是國民黨立委翁重鈞，他3日受訪坦言，2日搭高鐵時沒戴口罩。對於政府宣傳秋冬方案已有好一陣子，為何不知道要戴口罩？翁重鈞表示，自己疏忽掉這項規範，因為不知情，2日在立法院經濟委員會質詢時也沒戴口罩，但身為立委就要做人民的表率，自認應該受罰，該道歉的話也願意向社會大眾道歉。

翁重鈞現年65歲，現為國民黨不分區立委，1980年代起陸續擔任嘉義縣議員和立委，2001年嘉義縣長選舉以些微差距敗給民進黨對手陳明文，首次吞下選舉敗仗，而後他在2009、2014年再度挑戰嘉義縣長寶座均敗選，2020年不分區立委選舉被國民黨提名，名列不分區名單第8位。

高鐵公司表示，持續配合政府各項防疫措施，自4月起即在車站公告，要求旅客遵照中央流行疫情指揮中心指引，搭乘高鐵時全程配戴口罩，進站時亦需配合量測體溫。

高鐵公司重申，配合秋冬防疫專案，旅客除需配合上述防疫規定外，自12/1起，進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）時，務必自備口罩並佩戴，敬請旅客配合以維護自身與大眾健康安全。

旅客於車站停留及乘車期間若有飲食需求，在保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩，飲食完畢仍須立即佩戴。高鐵公司將依據中央流行疫情指揮中心指引落實執行，敬請旅客遵守相關規定。

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