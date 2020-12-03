「美豬內臟進口沒有誘因」　進口商：國產豬肝自己都吃不完了

▲「全國豬肉進口商同業連署聲明」 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

市佔達9成的80多家全國進口豬肉商3日下午齊聚，發表「維持不進口萊豬及落實標示產地意向書」，宣示「只進無萊豬肉、落實無萊標示、落實產地標示」。同時，華漢冷凍食品工業股份有限公司負責人李春來也針對「豬內臟」進口，坦言沒有誘因，而且國產豬肝自己都吃不完了，還去當飼料，當然不會進口，「看到媒體許多報導，我也覺得好笑」。

李春來說明了市場狀況，美國豬肉進口量大概1萬噸，量的佔比其實很少，前幾名的國家是荷蘭、加拿大、丹麥等國。他表示，美國豬肉是世界第二大宗，內需需求很大，但這幾年有所轉變，中國大陸因為非洲豬瘟的問題，本來4億隻豬，剩下2億隻，導致缺肉嚴重，就跟美國買。

李春來表示，前總統馬英九執政時期，美國豬肉含有瘦肉精大概佔70-80%，目前有含瘦肉精的大概不到10％，過幾年之後，應該就全部沒有了，「現在要買到有瘦肉精的不是很容易」。

李春來表示，國內業者如果進口美豬，到底有誰願意進口含萊美豬，造成自己、顧客與消費者的困擾，進口業者在沒有價差利基，又會自找麻煩的情況下，沒有利益可圖的生意，應該沒有業者願意嘗試。

此外，針對「豬內臟」進口的疑慮，李春來表示，台灣進口豬雜的部位，最大宗是豬腳，其次是大腸頭、臉頰肉、肝連、豬頭皮。

李春來解釋，腰子冷凍後不能吃了，不可能進口；豬肝是國產的都吃不完了，還拿去當飼料，當然也不會進口，「所以看到媒體的許多報導，也覺得好笑。」