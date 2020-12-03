新中美關係？　美媒預測：世界很快會發現，拜登對華多強硬

▲美國民主黨籍總統當選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

美國新總統拜登對華政策方向會如何？未來中美關係會持續緊繃或是和緩，外界處於兩派分歧。根據大陸媒體引述彭博社（Bloomberg）報導指出，目前美國媒體推測稱，迫於兩派說法，民主黨內壓力，拜登在對華問題上會繼續採取「強硬政策。」

美國彭博社網站2日刊發題目為《世界很快就會發現拜登對華有多強硬》的專題文章，分析拜登上台後可能的對華策略。在中國與美國總統川普「角力」四年之後，中美關係已經發生了長期變化，或許是「永久性的變化」。加上民主黨黨內的壓力，拜登當選後不太可能改變兩國關係的總體方向。

▲彭博社分析未來拜登對華政策。（圖／翻攝 彭博社官網）

大陸媒體觀察者報導引述文章稱，拜登上台後不會立刻改變川普簽署的貿易協定，而且還會繼續打壓字節跳動和華為的中國公司。另外，拜登會與盟友國家「拉幫結伙」，共同制定對華策略。

文章預測，經過4年的「艱難歲月」，中美兩國管控分歧避免對抗可能並不容易。在拜登面臨黨內要求對華保持強硬的壓力下更是如此。雖然還不清楚拜登會嘗試扭轉川普的哪些政策，但拜登非常清楚，如果上台後真到扭轉「川普時代」某些對華政策，可能會被外界指責「對華過於軟弱」。

另外，拜登幾十年來一直支持與中國方面有所接觸，他在競選過程中也攻擊川普的貿易政策是「魯莽的」。即使當選總統後，拜登宣稱不會立即對中美第一階段經貿協議採取任何行動，也不打算改變川普時代打壓中企的行動。

▲未來，中美之間競合關係更加激烈又緊密。（圖／路透）

除此之外，拜登還準備「拉幫結伙」，團結盟友來針對中國。拜登將尋求與「其他民主國家」合作，制定有關貿易、網絡安全、數據隱私和人工智能的所謂「全球規則」。

除了貿易問題，文章分析，川普干涉中國內政的政策也為拜登留下了不少棘手的難題。這些難題包括台灣、香港和新疆問題。川普在台灣問題上加大了對台軍售，並派出了政府代表團訪問台北。

文章最後表示，這位當選總統開始制定自己的對華政策時，他需要決定是繼續川普時代以「國家安全」為理由孤立中國的政策，還是制定一個框架，允許在某些領域競爭，在其他領域合作，比如在氣候變化上與中國合作。