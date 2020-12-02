Tinder約健身女教練！科技男「邊開車邊摸她屁股」噁喊：身材很好

▲男子一邊開車，一邊摸女網友的屁股。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名從事科技業的男子阿嘉（化名）於交友軟體「Tinder」結識健身女教練小雪（化名），去年11月15日晚間雙方約出門見面，孰料，搭載小雪時，他竟一邊開車，一邊伸手撫摸小雪的屁股、胸部及下體，藉此猥褻得逞。日前台中地院依強制猥褻罪，將阿嘉判刑8月，可上訴。

小雪提到，當晚她與阿嘉碰面後，一上車就提議去吃燒肉，怎料，阿嘉才開車1、2分鐘，就伸出右手摸她屁股，說了「覺得你身材很好、很漂亮」等語，接著阿嘉還摸她胸部、私處，並一度試圖將她內褲扯掉；面對阿嘉的猥褻，小雪夾緊雙腿、退縮至車內右側，並以手腳推阻拒絕阿嘉，而直到她說出「我不想去了，不然你載我回去我的車子那邊」，阿嘉才終於肯放手，讓她離去。事後，小雪隨即報警，全案因此曝光。

阿嘉坦承開車過程，確實有隔著裙子撫摸小雪的屁股，也有伸進內衣撫摸小雪胸部，但他否認有摸私處，而摸屁股、胸部時，並沒有違反小雪的意願；阿嘉辯護人則說，行車27分鐘過程，小雪應可趁停等紅綠燈時下車呼救，且小雪又是健身教練，若有極力反抗，阿嘉不可能做出猥褻行為。

不過，法官並不採信阿嘉及阿嘉辯護人說詞，認為小雪的行為沒有違背常情，且全案也與小雪是否為健身教練無關，因此審酌後，依強制猥褻罪，將阿嘉判刑8月，全案仍可上訴。



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